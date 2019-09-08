Громада на Волині отримала допомогу з Румунії. ФОТО





Про це



Шацька громада отримала велику партію гуманітарної допомоги з Румунії, а саме від міжнародної благодійної організації Round Table 20 Botosani.



Шацьк отримав продукти харчування, засоби гігієни, одяг, корм для тварин, медичні ліжка з матрацами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацька громада отримала велику партію гуманітарної допомоги з Румунії.Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці селищної ради.Шацька громада отримала велику партію гуманітарної допомоги з Румунії, а саме від міжнародної благодійної організації Round Table 20 Botosani.Шацьк отримав продукти харчування, засоби гігієни, одяг, корм для тварин, медичні ліжка з матрацами.

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