Громада на Волині отримала допомогу з Румунії. ФОТО

Громада на Волині отримала допомогу з Румунії. ФОТО
Шацька громада отримала велику партію гуманітарної допомоги з Румунії.

Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці селищної ради.

Шацька громада отримала велику партію гуманітарної допомоги з Румунії, а саме від міжнародної благодійної організації Round Table 20 Botosani.

Шацьк отримав продукти харчування, засоби гігієни, одяг, корм для тварин, медичні ліжка з матрацами.
Громада на Волині отримала допомогу з Румунії. ФОТО
Громада на Волині отримала допомогу з Румунії. ФОТО
Громада на Волині отримала допомогу з Румунії. ФОТО
Громада на Волині отримала допомогу з Румунії. ФОТО
Громада на Волині отримала допомогу з Румунії. ФОТО

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Теги: Шацьк, допомога, Румунія
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