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Перша область в Україні запровадила зупинку транспорту під час тривоги

Перша область в Україні запровадила зупинку транспорту під час тривоги
Вінницька ОВА повідомила, що водії громадського транспорту під час сигналу "Повітряна тривога" змушені будуть зупинятися на узбіччі, а пасажири – вийти з салонів.

Про це пише Українська правда з посиланням на Вінницьку ОВА та коментар ДСНС.

Вінницька ОВА зазначає, що "ДСНС України розробила алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу тривоги".

ДСНС у коментарі УП повідомила, що відомство не ухвалювало такого рішення по всій Україні – це має вирішувати місцева влада в кожному регіоні окремо.

Зокрема, у Вінницькій області під час сигналу "Повітряна тривога" водій громадського транспорту зобов’язаний:

Зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги).

Поінформувати пасажирів про отриманий сигнал.

Вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію.

Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).

Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.

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Теги: Росія, Україна, війна, повітряна тривога, транспорт
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