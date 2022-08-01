Перша область в Україні запровадила зупинку транспорту під час тривоги
Сьогодні, 11:35
Вінницька ОВА повідомила, що водії громадського транспорту під час сигналу "Повітряна тривога" змушені будуть зупинятися на узбіччі, а пасажири – вийти з салонів.
Про це пише Українська правда з посиланням на Вінницьку ОВА та коментар ДСНС.
Вінницька ОВА зазначає, що "ДСНС України розробила алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу тривоги".
ДСНС у коментарі УП повідомила, що відомство не ухвалювало такого рішення по всій Україні – це має вирішувати місцева влада в кожному регіоні окремо.
Зокрема, у Вінницькій області під час сигналу "Повітряна тривога" водій громадського транспорту зобов’язаний:
Зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги).
Поінформувати пасажирів про отриманий сигнал.
Вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію.
Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).
Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Вінницьку ОВА та коментар ДСНС.
Вінницька ОВА зазначає, що "ДСНС України розробила алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу тривоги".
ДСНС у коментарі УП повідомила, що відомство не ухвалювало такого рішення по всій Україні – це має вирішувати місцева влада в кожному регіоні окремо.
Зокрема, у Вінницькій області під час сигналу "Повітряна тривога" водій громадського транспорту зобов’язаний:
Зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги).
Поінформувати пасажирів про отриманий сигнал.
Вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію.
Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).
Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.
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