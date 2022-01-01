Для найгіршого сценарію: на Рівненщині готують план евакуації цивільних на випадок вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 11:50
На Рівненщині підготували план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з території Білорусі.
Про це за підсумком наради із представниками райадміністрацій та силовиками повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Подолін, пише Суспільне.
Йдеться про план при найгіршому розвитку подій, додали в ОВА. Деякі моменти іще доробляють.
У процесі підготовки плану евакуації керувалися досвідом представників тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також — рекомендаціями, напрацьованими під час відвідин вже деокупованої Чернігівської області.
”Ми ні не хвилину не відкидаємо загрози зі сторони Білорусі. Продовжуємо моніторити ситуацію на кордоні, посилювати систему цивільного захисту, передусім об’єкти укриття. А на випадок найгіршого сценарію у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення”, — зазначив Сергій Подолін.
У тергромадах, зокрема, створені евакуаційні пункти. Насамперед вивозитимуть людей із Сарненського та Вараського районів. У випадку загрози про необхідність евакуації місцевих жителів оперативно проінформують.
“В першу чергу — це соціально незахищені люди, які не мають родичів, не мають транспорту, знаходяться в спецзакладах, яким потрібна допомога влади. Ми розуміємо, що на півночі нашої області майже в кожної сім'ї є автотранспорт, розуміємо, кудою переміщатися, щоб не було накопичення, щоб це були, по можливості, організовані колони, які будуть супроводжуватися поліцією. Також ми розуміємо, який нам транспорт, його кількість і матеріальний резерв треба”, — додав посадовець.
План евакуації цивільного населення продовжать доповнювати і допрацьовувати. Так, за результатами цього засідання Сергій Подолін доручив доопрацювати можливі шляхи евакуації маломобільних груп та найбільш незахищених верств населення, зокрема, підопічних інтернатів та важких хворих у лікарнях. Також ідеться про проведення фільтраційних заходів, аби виявляти диверсійні групи ворога.
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Про це за підсумком наради із представниками райадміністрацій та силовиками повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Подолін, пише Суспільне.
Йдеться про план при найгіршому розвитку подій, додали в ОВА. Деякі моменти іще доробляють.
У процесі підготовки плану евакуації керувалися досвідом представників тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також — рекомендаціями, напрацьованими під час відвідин вже деокупованої Чернігівської області.
”Ми ні не хвилину не відкидаємо загрози зі сторони Білорусі. Продовжуємо моніторити ситуацію на кордоні, посилювати систему цивільного захисту, передусім об’єкти укриття. А на випадок найгіршого сценарію у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення”, — зазначив Сергій Подолін.
У тергромадах, зокрема, створені евакуаційні пункти. Насамперед вивозитимуть людей із Сарненського та Вараського районів. У випадку загрози про необхідність евакуації місцевих жителів оперативно проінформують.
“В першу чергу — це соціально незахищені люди, які не мають родичів, не мають транспорту, знаходяться в спецзакладах, яким потрібна допомога влади. Ми розуміємо, що на півночі нашої області майже в кожної сім'ї є автотранспорт, розуміємо, кудою переміщатися, щоб не було накопичення, щоб це були, по можливості, організовані колони, які будуть супроводжуватися поліцією. Також ми розуміємо, який нам транспорт, його кількість і матеріальний резерв треба”, — додав посадовець.
План евакуації цивільного населення продовжать доповнювати і допрацьовувати. Так, за результатами цього засідання Сергій Подолін доручив доопрацювати можливі шляхи евакуації маломобільних груп та найбільш незахищених верств населення, зокрема, підопічних інтернатів та важких хворих у лікарнях. Також ідеться про проведення фільтраційних заходів, аби виявляти диверсійні групи ворога.
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