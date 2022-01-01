Для найгіршого сценарію: на Рівненщині готують план евакуації цивільних на випадок вторгнення з Білорусі





Про це за підсумком наради із представниками райадміністрацій та силовиками повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Подолін, пише



Йдеться про план при найгіршому розвитку подій, додали в ОВА. Деякі моменти іще доробляють.



У процесі підготовки плану евакуації керувалися досвідом представників тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також — рекомендаціями, напрацьованими під час відвідин вже деокупованої Чернігівської області.



”Ми ні не хвилину не відкидаємо загрози зі сторони Білорусі. Продовжуємо моніторити ситуацію на кордоні, посилювати систему цивільного захисту, передусім об’єкти укриття. А на випадок найгіршого сценарію у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення”, — зазначив Сергій Подолін.



У тергромадах, зокрема, створені евакуаційні пункти. Насамперед вивозитимуть людей із Сарненського та Вараського районів. У випадку загрози про необхідність евакуації місцевих жителів оперативно проінформують.



“В першу чергу — це соціально незахищені люди, які не мають родичів, не мають транспорту, знаходяться в спецзакладах, яким потрібна допомога влади. Ми розуміємо, що на півночі нашої області майже в кожної сім'ї є автотранспорт, розуміємо, кудою переміщатися, щоб не було накопичення, щоб це були, по можливості, організовані колони, які будуть супроводжуватися поліцією. Також ми розуміємо, який нам транспорт, його кількість і матеріальний резерв треба”, — додав посадовець.



План евакуації цивільного населення продовжать доповнювати і допрацьовувати. Так, за результатами цього засідання Сергій Подолін доручив доопрацювати можливі шляхи евакуації маломобільних груп та найбільш незахищених верств населення, зокрема, підопічних інтернатів та важких хворих у лікарнях. Також ідеться про проведення фільтраційних заходів, аби виявляти диверсійні групи ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині підготували план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з території Білорусі.Про це за підсумком наради із представниками райадміністрацій та силовиками повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації, пише Суспільне Йдеться про план при найгіршому розвитку подій, додали в ОВА. Деякі моменти іще доробляють.У процесі підготовки плану евакуації керувалися досвідом представників тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також — рекомендаціями, напрацьованими під час відвідин вже деокупованої Чернігівської області.”Ми ні не хвилину не відкидаємо загрози зі сторони Білорусі. Продовжуємо моніторити ситуацію на кордоні, посилювати систему цивільного захисту, передусім об’єкти укриття. А на випадок найгіршого сценарію у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення”, — зазначив Сергій Подолін.У тергромадах, зокрема, створені евакуаційні пункти. Насамперед вивозитимуть людей із Сарненського та Вараського районів. У випадку загрози про необхідність евакуації місцевих жителів оперативно проінформують.“В першу чергу — це соціально незахищені люди, які не мають родичів, не мають транспорту, знаходяться в спецзакладах, яким потрібна допомога влади. Ми розуміємо, що на півночі нашої області майже в кожної сім'ї є автотранспорт, розуміємо, кудою переміщатися, щоб не було накопичення, щоб це були, по можливості, організовані колони, які будуть супроводжуватися поліцією. Також ми розуміємо, який нам транспорт, його кількість і матеріальний резерв треба”, — додав посадовець.План евакуації цивільного населення продовжать доповнювати і допрацьовувати. Так, за результатами цього засідання Сергій Подолін доручив доопрацювати можливі шляхи евакуації маломобільних груп та найбільш незахищених верств населення, зокрема, підопічних інтернатів та важких хворих у лікарнях. Також ідеться про проведення фільтраційних заходів, аби виявляти диверсійні групи ворога.

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