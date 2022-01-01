На Волині знищили два артилерійські снаряди, знайдені у полі під час збирання врожаю

2 серпня працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили два вибухонебезпечних предмети, знайдені у полях під час збирання врожаю поблизу сіл Велицьк та Почапи Ковельського району.Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.Сапери ДСНС ідентифікували їх як два 152-міліметрові артилерійські снаряди часів Другої Світової війни.Волинянам варто пам’ятати, що у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою необхідно негайно повідомляти поліцію, службу з надзвичайних ситуацій про знахідку!Заборонено:- наближатися до вибухонебезпечного предмета, пересувати його, брати до рук;- розряджати, кидати, вдаряти по ньому;- розпалювати поряд багаття або кидати до нього боєприпаси;- приносити вибухонебезпечні предмети додому.