У Луцьку триватиме збір шкільного приладдя для дітей загиблих Героїв
Сьогодні, 12:42
«Майбутнє нації» — це благодійний проєкт мережі магазинів канцтоварів «Офіс Центр», який має за мету забезпечити канцтоварами дітей, батьки яких віддали своє життя за незалежність нашої держави.
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Компанія бере на себе відповідальність забезпечити 50 дітей необхідним шкільним приладдям. Але не зупиняється на цьому і просить кожного підтримати їхню місію.
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Як можна долучитися:
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- Залишити канцтовари в магазині свого міста: у кожному з 39 крамниць мережі можна придбати канцелярію та залишити у спеціальному кошику. В свою чергу, їх буде передано у місцеві організації.
У Луцьку магазини мережі розташовані за такими адресами: вулиця Кривий Вал, 31 та вулиця Ковельська, 22.
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- Здійснити онлайн-донат на покупку товарів дітям, мінімальна сума якого становить від 50 грн Посилання: https://office-centre.com.ua/future_nation/
⠀
Проєкт діє до 31 серпня 2022 року.⠀
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⠀
Компанія бере на себе відповідальність забезпечити 50 дітей необхідним шкільним приладдям. Але не зупиняється на цьому і просить кожного підтримати їхню місію.
⠀
Як можна долучитися:
⠀
- Залишити канцтовари в магазині свого міста: у кожному з 39 крамниць мережі можна придбати канцелярію та залишити у спеціальному кошику. В свою чергу, їх буде передано у місцеві організації.
У Луцьку магазини мережі розташовані за такими адресами: вулиця Кривий Вал, 31 та вулиця Ковельська, 22.
⠀
- Здійснити онлайн-донат на покупку товарів дітям, мінімальна сума якого становить від 50 грн Посилання: https://office-centre.com.ua/future_nation/
⠀
Проєкт діє до 31 серпня 2022 року.⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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