У Луцьку триватиме збір шкільного приладдя для дітей загиблих Героїв

У Луцьку триватиме збір шкільного приладдя для дітей загиблих Героїв
«Майбутнє нації» — це благодійний проєкт мережі магазинів канцтоварів «Офіс Центр», який має за мету забезпечити канцтоварами дітей, батьки яких віддали своє життя за незалежність нашої держави.

Компанія бере на себе відповідальність забезпечити 50 дітей необхідним шкільним приладдям. Але не зупиняється на цьому і просить кожного підтримати їхню місію.

Як можна долучитися:

- Залишити канцтовари в магазині свого міста: у кожному з 39 крамниць мережі можна придбати канцелярію та залишити у спеціальному кошику. В свою чергу, їх буде передано у місцеві організації.

У Луцьку магазини мережі розташовані за такими адресами: вулиця Кривий Вал, 31 та вулиця Ковельська, 22.

- Здійснити онлайн-донат на покупку товарів дітям, мінімальна сума якого становить від 50 грн Посилання: https://office-centre.com.ua/future_nation/

Проєкт діє до 31 серпня 2022 року.⠀

У Луцьку триватиме збір шкільного приладдя для дітей загиблих Героїв

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Теги: Офіс Центр, благодійна акція
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