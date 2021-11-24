Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень
Сьогодні, 12:50
Щодня до поліції Волині надходять повідомлення від ошуканих волинян. Хтось – поспілкувався із псевдопрацівниками банку, інші – купували якісь товари в інтернеті та перейшли за фішинговим посиланням і надали доступ до своїх платіжних карт шахраям.
Проте цього можна уникнути, якщо бути обізнаними у відомих шахрайських схемах і як діяти, якщо ви стикнулися із аферистами, наголошують у поліції.
Так, учора, 2 серпня, до поліції надійшла заява 44-річного мешканця Луцька. Чоловік розповів, що купував одяг та наперед перерахував кошти – понад 13 тисяч гривень. Як наслідок – залишився і без грошей, і без одягу.
Правоохоронці з’ясували, що ошукав заявника 26-річний лучанин.
Відомості внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Окрім цього, цього ж дня до Ковельського районного управління звернулася 54-річна мешканка села Мельниця. До жінки зателефонували нібито з банку, повідомили, що з картою проводять шахрайські операції та оплачують якісь покупки в одному з інтернет-магазинів. Аби цьому запобігти – необхідно перерахувати кошти на декілька інших карт, що і зробила волинянка. Так вона втратила 115 000 гривень.
А 33-річна жителька Камінь-Каширського району хотіла придбати авто за оголошенням на одній із інтернет-платформ. Для цього їй необхідно було скинути аванс у сумі 30 000 гривень. Далі, як за схемою, зв’язок із продавцем перервався.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження, правоохоронці встановлюють зловмисників, які ошукали волинян.
У поліції ще раз нагадали правила, як можна розпізнати інтернет-шахраїв та не стати їх жертвою.
Запам’ятайте:
• у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;
• якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з'ясуйте ситуацію особисто;
• покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;
• обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;
• не оплачуйте наперед покупки, за краще - користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;
• у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».
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Проте цього можна уникнути, якщо бути обізнаними у відомих шахрайських схемах і як діяти, якщо ви стикнулися із аферистами, наголошують у поліції.
Так, учора, 2 серпня, до поліції надійшла заява 44-річного мешканця Луцька. Чоловік розповів, що купував одяг та наперед перерахував кошти – понад 13 тисяч гривень. Як наслідок – залишився і без грошей, і без одягу.
Правоохоронці з’ясували, що ошукав заявника 26-річний лучанин.
Відомості внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Окрім цього, цього ж дня до Ковельського районного управління звернулася 54-річна мешканка села Мельниця. До жінки зателефонували нібито з банку, повідомили, що з картою проводять шахрайські операції та оплачують якісь покупки в одному з інтернет-магазинів. Аби цьому запобігти – необхідно перерахувати кошти на декілька інших карт, що і зробила волинянка. Так вона втратила 115 000 гривень.
А 33-річна жителька Камінь-Каширського району хотіла придбати авто за оголошенням на одній із інтернет-платформ. Для цього їй необхідно було скинути аванс у сумі 30 000 гривень. Далі, як за схемою, зв’язок із продавцем перервався.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження, правоохоронці встановлюють зловмисників, які ошукали волинян.
У поліції ще раз нагадали правила, як можна розпізнати інтернет-шахраїв та не стати їх жертвою.
Запам’ятайте:
• у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;
• якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з'ясуйте ситуацію особисто;
• покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;
• обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;
• не оплачуйте наперед покупки, за краще - користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;
• у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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