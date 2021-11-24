Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень

Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень
Щодня до поліції Волині надходять повідомлення від ошуканих волинян. Хтось – поспілкувався із псевдопрацівниками банку, інші – купували якісь товари в інтернеті та перейшли за фішинговим посиланням і надали доступ до своїх платіжних карт шахраям.

Проте цього можна уникнути, якщо бути обізнаними у відомих шахрайських схемах і як діяти, якщо ви стикнулися із аферистами, наголошують у поліції.

Так, учора, 2 серпня, до поліції надійшла заява 44-річного мешканця Луцька. Чоловік розповів, що купував одяг та наперед перерахував кошти – понад 13 тисяч гривень. Як наслідок – залишився і без грошей, і без одягу.

Правоохоронці з’ясували, що ошукав заявника 26-річний лучанин.

Відомості внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, цього ж дня до Ковельського районного управління звернулася 54-річна мешканка села Мельниця. До жінки зателефонували нібито з банку, повідомили, що з картою проводять шахрайські операції та оплачують якісь покупки в одному з інтернет-магазинів. Аби цьому запобігти – необхідно перерахувати кошти на декілька інших карт, що і зробила волинянка. Так вона втратила 115 000 гривень.

А 33-річна жителька Камінь-Каширського району хотіла придбати авто за оголошенням на одній із інтернет-платформ. Для цього їй необхідно було скинути аванс у сумі 30 000 гривень. Далі, як за схемою, зв’язок із продавцем перервався.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження, правоохоронці встановлюють зловмисників, які ошукали волинян.

У поліції ще раз нагадали правила, як можна розпізнати інтернет-шахраїв та не стати їх жертвою.

Запам’ятайте:

• у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;

• якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з'ясуйте ситуацію особисто;

• покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;

• обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;

• не оплачуйте наперед покупки, за краще - користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;

• у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, шахраї, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень
Сьогодні, 12:50
Помічник нардепа збирався «керувати» Черкащиною у разі окупації РФ
Сьогодні, 12:43
У Луцьку триватиме збір шкільного приладдя для дітей загиблих Героїв
Сьогодні, 12:42
ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, – Forbes
Сьогодні, 12:30
На Волині знищили два артилерійські снаряди, знайдені у полі під час збирання врожаю
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Шахраї ошукали 22-річного лучанина на 18 тисяч: запропонували придбати талони на дизельне паливо Шахраї ошукали 22-річного лучанина на 18 тисяч: запропонували придбати талони на дизельне паливо
30 травень, 14:10
На шість, сім, десять тисяч гривень: волиняни розказали, як їх ошукали шахраї. ВІДЕО На шість, сім, десять тисяч гривень: волиняни розказали, як їх ошукали шахраї. ВІДЕО
24 листопад, 2021, 16:40
Шахраї зняли з рахунків волинянки понад 60 тисяч гривень Шахраї зняли з рахунків волинянки понад 60 тисяч гривень
02 липень, 2021, 13:43
Лучанин перерахував шахраям за неіснуючі захисні маски понад 45 тисяч Лучанин перерахував шахраям за неіснуючі захисні маски понад 45 тисяч
26 березень, 2020, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень
Сьогодні, 12:50
 0
Помічник нардепа збирався «керувати» Черкащиною у разі окупації РФ
Сьогодні, 12:43
 0
У Луцьку триватиме збір шкільного приладдя для дітей загиблих Героїв
Сьогодні, 12:42
 0
ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, – Forbes
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині знищили два артилерійські снаряди, знайдені у полі під час збирання врожаю
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8