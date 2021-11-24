Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень

Щодня до поліції Волині надходять повідомлення від ошуканих волинян. Хтось – поспілкувався із псевдопрацівниками банку, інші – купували якісь товари в інтернеті та перейшли за фішинговим посиланням і надали доступ до своїх платіжних карт шахраям.Проте цього можна уникнути, якщо бути обізнаними у відомих шахрайських схемах і як діяти, якщо ви стикнулися із аферистами, наголошують у поліції.Так, учора, 2 серпня, до поліції надійшла заява 44-річного мешканця Луцька. Чоловік розповів, що купував одяг та наперед перерахував кошти – понад 13 тисяч гривень. Як наслідок – залишився і без грошей, і без одягу.Правоохоронці з’ясували, що ошукав заявника 26-річний лучанин.Відомості внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.Окрім цього, цього ж дня до Ковельського районного управління звернулася 54-річна мешканка села Мельниця. До жінки зателефонували нібито з банку, повідомили, що з картою проводять шахрайські операції та оплачують якісь покупки в одному з інтернет-магазинів. Аби цьому запобігти – необхідно перерахувати кошти на декілька інших карт, що і зробила волинянка. Так вона втратила 115 000 гривень.А 33-річна жителька Камінь-Каширського району хотіла придбати авто за оголошенням на одній із інтернет-платформ. Для цього їй необхідно було скинути аванс у сумі 30 000 гривень. Далі, як за схемою, зв’язок із продавцем перервався.За цими фактами відкриті кримінальні провадження, правоохоронці встановлюють зловмисників, які ошукали волинян.У поліції ще раз нагадали правила, як можна розпізнати інтернет-шахраїв та не стати їх жертвою.• у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;• якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з'ясуйте ситуацію особисто;• покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;• обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;• не оплачуйте наперед покупки, за краще - користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;• у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».