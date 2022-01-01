У Маріуполі окупанти демонтують меморіал пам’яті загиблих військових

У Маріуполі окупанти демонтують меморіал пам’яті загиблих військових
Російські окупанти у центрі Маріуполя зносять меморіал памʼяті військовослужбовцям, які загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомляють у пресслужбі міськради.

Зазначається, що замість гранітного тризуба посеред площі Свободи, яку незаконна влада перейменувала в честь радянського вождя Володимира Леніна, встановлять памʼятник князю Олександру Невському – небесному покровителю Санкт-Петербургу.

"Це і без того цинічний та жалюгідний вчинок, але російські окупанти та їх посібники пішли ще далі – вони назвали пам’ятний меморіал… фонтаном", – зазначають у мерії.

В міськраді додають, що меморіал був важливою частиною оновленої площі Свободи. "Він був виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких – ім’я загиблого героя", – пояснюють в мерії.
У Маріуполі окупанти демонтують меморіал пам’яті загиблих військових


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Теги: Маріуполь, меморіал, окупанти
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