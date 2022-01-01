У неонатальному центрі у Луцьку відремонтують укриття





Про це 3 серпня



Корпус розрахований на одночасне перебування у закладі 72 новонароджених, породіль, а також 25 медичних працівників. Однак проект реконструкції у мирний час не передбачав облаштування укриття.



"Враховуючи вимоги воєнного стану, прийняли рішення про термінове облаштування підвальних приміщень в укриття. З цією метою з обласного бюджету буде виділено понад мільйон гривень на ремонт та облаштування сховища", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безпека мам та немовлят під час повітряних тривог – надважлива. Тому на нараді оборони області виділили кошти на ремонт підвальних приміщень неонатального центру КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства».Про це 3 серпня повідомили у Волинській військовій адміністрації.Корпус розрахований на одночасне перебування у закладі 72 новонароджених, породіль, а також 25 медичних працівників. Однак проект реконструкції у мирний час не передбачав облаштування укриття."Враховуючи вимоги воєнного стану, прийняли рішення про термінове облаштування підвальних приміщень в укриття. З цією метою з обласного бюджету буде виділено понад мільйон гривень на ремонт та облаштування сховища", – йдеться в повідомленні.

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