У неонатальному центрі у Луцьку відремонтують укриття

У неонатальному центрі у Луцьку відремонтують укриття
Безпека мам та немовлят під час повітряних тривог – надважлива. Тому на нараді оборони області виділили кошти на ремонт підвальних приміщень неонатального центру КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства».

Про це 3 серпня повідомили у Волинській військовій адміністрації.

Корпус розрахований на одночасне перебування у закладі 72 новонароджених, породіль, а також 25 медичних працівників. Однак проект реконструкції у мирний час не передбачав облаштування укриття.

"Враховуючи вимоги воєнного стану, прийняли рішення про термінове облаштування підвальних приміщень в укриття. З цією метою з обласного бюджету буде виділено понад мільйон гривень на ремонт та облаштування сховища", – йдеться в повідомленні.

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Теги: неонатальний центр, укриття, ремонт, Луцьк
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