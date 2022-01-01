Троє волинян готуються до міжнародних змагань Warrior Games

Майя Москвич, Богдан Оксентюк та Павло Ковальський готуються разом з національною збірною до Warrior Games (Ігор Воїнів, – ред.). Нині спортсмени перебувають у Брайтоні, що в Великобританії.



Про це розповів Павло Ковальський.



Міжнародні змагання ветеранів та військовослужбовців розпочнуться 19 серпня в американському Орландо.



Зараз учасники команди посилено тренуються. Майя Москвич виступатиме у стрільбі з Лука. На тренування вона поїхала зі служби, яку зараз несе у військовому взводі.



30-річний лучанин Павло Ковальський на Іграх, як і Майя Москвич, вже вдруге. Виступатиме у п'яти видах спорту: стрільба з лука, веслування на тренажері, гольф, стрільба з гвинтівки, волейбол та баскетбол.



"Це не тільки спорт, це тонка політична розмова, це спілкування з усіма небайдужими демократичного вільного світу з британцями, американцями, пресою. Ми доносимо інформацію про те, що відбувається в нашій країні", – каже ветеран АТО.



Не вперше на Warrior Games виступатиме також ковельчанин Богдан Оксентюк. 2018-го нацгвардієць завоював "золото" у легкій атлетиці, "срібло" та "бронзу" у плаванні.



Зі слів Павла Ковальського, поїздка на міжнародні змагання вдалася завдяки спонсорам. Участь братимуть не всі, хто планував.



"Частина з нашої команди, ветеранів бойових, які задіяні в оборонних процесах на півдні і сході, на жаль, загинули деякі з них. Це велика і сумна втрата для нашої команди. Також ми цю інформацію доносимо", – розповів лучанин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє ветеранів АТО з Волині:таготуються разом з національною збірною до Warrior Games (Ігор Воїнів, – ред.). Нині спортсмени перебувають у Брайтоні, що в Великобританії.Про це розповів Суспільному лучанинМіжнародні змагання ветеранів та військовослужбовців розпочнуться 19 серпня в американському Орландо.Зараз учасники команди посилено тренуються. Майя Москвич виступатиме у стрільбі з Лука. На тренування вона поїхала зі служби, яку зараз несе у військовому взводі.30-річний лучанин Павло Ковальський на Іграх, як і Майя Москвич, вже вдруге. Виступатиме у п'яти видах спорту: стрільба з лука, веслування на тренажері, гольф, стрільба з гвинтівки, волейбол та баскетбол."Це не тільки спорт, це тонка політична розмова, це спілкування з усіма небайдужими демократичного вільного світу з британцями, американцями, пресою. Ми доносимо інформацію про те, що відбувається в нашій країні", – каже ветеран АТО.Не вперше на Warrior Games виступатиме також ковельчанин Богдан Оксентюк. 2018-го нацгвардієць завоював "золото" у легкій атлетиці, "срібло" та "бронзу" у плаванні.Зі слів Павла Ковальського, поїздка на міжнародні змагання вдалася завдяки спонсорам. Участь братимуть не всі, хто планував."Частина з нашої команди, ветеранів бойових, які задіяні в оборонних процесах на півдні і сході, на жаль, загинули деякі з них. Це велика і сумна втрата для нашої команди. Також ми цю інформацію доносимо", – розповів лучанин.

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