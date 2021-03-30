Понад 25 тисяч українців отримали 6500 гривень за «єПідтримкою» помилково

Понад 25 тисяч українців отримали 6500 гривень за «єПідтримкою» помилково
Серед українців, що отримали допомогу у 6500 грн в рамках програми "єПідтримка", понад 25 тисяч осіб отримали її помилково – вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише УП.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", – розповів він. Таким чином, помилково була виплачена допомога у 166 млн грн.

На 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

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Теги: єПідтрика, помилка
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