У Луцьку під час служби в соборі загубився 3-річний хлопчик

У Луцьку до патрульних звернулася бабуся 3-річного хлопчика, яка повідомила, що загубила внука під час служби в соборі, у центрі міста.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Водночас на лінію 102 звернулася жінка, яка виявила дитину та вказала на особливі прикмети хлопчика.Другий випадок відбувся на березі водойми, поблизу вулиці Теремнівська. Небайдужий громадянин, зателефонував на лінію 102 та повідомив, що виявив 5-річну дівчинку, яка сама купається.Поліцейські відвезли дитину додому та передали батьку, який пояснив, що з дружиною був на роботі і залишили доньку з 15-річним братом. Останній не помітив коли сестра вийшла з дому.Діти наразі перебувають із рідними, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.