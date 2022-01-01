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У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича

У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича
Сьогодні, 3 серпня, міська громада попрощалася ще з одним захисником, який поліг у боях з російськими загарбниками на сході країни.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Військовослужбовець Михайло Дарчич був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону. Загинув 31 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області.

Відспівали воїна в кафедральному соборі Святої Трійці.
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича

“Сьогодні ми проводжаємо у Вічність Михайла Дарчича. За професією медик, він йшов на фронт не вбивати, а рятувати інші життя, повертати здоров’я. Дуже боляче, що варварський цинізм не зважає на жодні людські якості і цінність. Молимося, щоб Господь Бог прийняв нашого Михайла - рятівника, захисника Вітчизни, до своїх вічних осель і дарував блаженне упокоєння”, - сказав у скорботній промові протоієрей Володимир Подолець.
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича

Після панахиди труну з тілом Героя під звуки солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей час присутні на площі містяни стали на коліна. Перед фотостендом “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять та слава Герою!
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Луцьк, Герой, прощання
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