У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича

Сьогодні, 3 серпня, міська громада попрощалася ще з одним захисником, який поліг у боях з російськими загарбниками на сході країни.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Військовослужбовецьбув призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону. Загинув 31 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області.Відспівали воїна в кафедральному соборі Святої Трійці.“Сьогодні ми проводжаємо у Вічність Михайла Дарчича. За професією медик, він йшов на фронт не вбивати, а рятувати інші життя, повертати здоров’я. Дуже боляче, що варварський цинізм не зважає на жодні людські якості і цінність. Молимося, щоб Господь Бог прийняв нашого Михайла - рятівника, захисника Вітчизни, до своїх вічних осель і дарував блаженне упокоєння”, - сказав у скорботній промові протоієрейПісля панахиди труну з тілом Героя під звуки солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей час присутні на площі містяни стали на коліна. Перед фотостендом “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять та слава Герою!