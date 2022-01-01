Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджені десятки будинків, є поранений, — ОВА





Про це Валентин Резніченко.



Окупанти вдарили касетними снарядами з «Ураганів» по Зеленодольській громаді. Внаслідок цього 73-річний чоловік отримав поранення: він у лікарні.



У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків. На місці працюють фахівці: з’ясовують масштаби руйнувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 серпня росіяни двічі обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області: є поранений та значні руйнування.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВАОкупанти вдарили касетними снарядами з «Ураганів» по Зеленодольській громаді. Внаслідок цього 73-річний чоловік отримав поранення: він у лікарні.У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків. На місці працюють фахівці: з’ясовують масштаби руйнувань.

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