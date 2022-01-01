Волинь прийняла майже 91 тисячу переселенців

Волинь прийняла майже 91 тисячу переселенців
З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України у Волинську область приїхали 70 900 вимушено евакуйованих осіб.

Як повідомили у Волинській військовій адміністрації, 2 серпня в області розселили 54 громадян.

Статус внутрішньо переміщених осіб мають 59 972 людини. Це становить 42 137 сімей, у яких 18 541 – діти.

Також серед внутрішніх переселенців: 2 177 осіб з інвалідністю, 7 648 пенсіонерів, 68 багатодітних сімей та 11 сімей батьків-одинаків.

Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі вимушено евакуйованих осіб.

Окрім того, при департаменті соціального захисту населення ОВА цілодобово працює «гаряча лінія» для поселення переміщених осіб (066 65 709 15).

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Теги: переселенці, Волинь
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