Волинь прийняла майже 91 тисячу переселенців





Як повідомили у Волинській військовій адміністрації, 2 серпня в області розселили 54 громадян.



Статус внутрішньо переміщених осіб мають 59 972 людини. Це становить 42 137 сімей, у яких 18 541 – діти.



Також серед внутрішніх переселенців: 2 177 осіб з інвалідністю, 7 648 пенсіонерів, 68 багатодітних сімей та 11 сімей батьків-одинаків.



Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі вимушено евакуйованих осіб.



Окрім того, при департаменті соціального захисту населення ОВА цілодобово працює «гаряча лінія» для поселення переміщених осіб (066 65 709 15).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України у Волинську область приїхали 70 900 вимушено евакуйованих осіб.Як повідомили у Волинській військовій адміністрації, 2 серпня в області розселили 54 громадян.Статус внутрішньо переміщених осіб мають 59 972 людини. Це становить 42 137 сімей, у яких 18 541 – діти.Також серед внутрішніх переселенців: 2 177 осіб з інвалідністю, 7 648 пенсіонерів, 68 багатодітних сімей та 11 сімей батьків-одинаків.Наразі в області можливо додатково розмістити ще понад 4 тисячі вимушено евакуйованих осіб.Окрім того, при департаменті соціального захисту населення ОВА цілодобово працює «гаряча лінія» для поселення переміщених осіб (066 65 709 15).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію