Українцям розповіли, коли очікувати зростання цін
Сьогодні, 16:10
В Україні взимку прогнозують значне подорожчання продуктів. Ціни підуть вгору з початком осені.
Про це 3 серпня в ефірі єдиного телемарафону повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ, пише ТСН.
"А звідти йшли томати, та ж цибуля, часник та інше. У деяких областях ми маємо компенсатори, але вони не такі великі за обсягами", - сказав Кущ.
Експерт зазначив, що закінчиться літо, і з продовольством стане гірше з точки зору його цінової доступності для широкої верстви населення. Також ми бачимо дефіцит газу, тому навіть з тепличними овочами можуть бути проблеми, додав Кущ.
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Про це 3 серпня в ефірі єдиного телемарафону повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ, пише ТСН.
"А звідти йшли томати, та ж цибуля, часник та інше. У деяких областях ми маємо компенсатори, але вони не такі великі за обсягами", - сказав Кущ.
Експерт зазначив, що закінчиться літо, і з продовольством стане гірше з точки зору його цінової доступності для широкої верстви населення. Також ми бачимо дефіцит газу, тому навіть з тепличними овочами можуть бути проблеми, додав Кущ.
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