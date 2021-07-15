Українцям розповіли, коли очікувати зростання цін





Про це 3 серпня в ефірі єдиного телемарафону повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ, пише



"А звідти йшли томати, та ж цибуля, часник та інше. У деяких областях ми маємо компенсатори, але вони не такі великі за обсягами", - сказав Кущ.



Експерт зазначив, що закінчиться літо, і з продовольством стане гірше з точки зору його цінової доступності для широкої верстви населення. Також ми бачимо дефіцит газу, тому навіть з тепличними овочами можуть бути проблеми, додав Кущ.

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