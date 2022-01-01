Двоє захисників з Волині віддали своє життя за Україну

Валерій Федюк та Олександр Самчук із села Привітне, що на Локачинщині.



Про це повідомили у



Лучанин Федюк Валерій Євгенович, 9.01.1963 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого до військової частини на посаду навідника механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону. Загинув 1 серпня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



На війні з Росією загинув житель Локачинської громади Самчук Олександр Васильович із села Привітне.



"Висловлюємо співчуття дружині, дітям, батькам та рідним! Олександр назавжди залишиться в нашій пам'яті як справжній українець, дбайливий батько та син, надійний друг і товариш по зброї і мужній захисник та справжній патріот своєї Батьківщини. Про дату прибуття Героя в громаду та день прощання повідомимо пізніше", - наголошують у громаді.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за незалежність України загинули двоє воїнів: лучанинтаіз села Привітне, що на Локачинщині.Про це повідомили у Луцькій міській раді та у Локачинській громаді Лучанин Федюк Валерій Євгенович, 9.01.1963 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого до військової частини на посаду навідника механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону. Загинув 1 серпня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.На війні з Росією загинув житель Локачинської громади Самчук Олександр Васильович із села Привітне."Висловлюємо співчуття дружині, дітям, батькам та рідним! Олександр назавжди залишиться в нашій пам'яті як справжній українець, дбайливий батько та син, надійний друг і товариш по зброї і мужній захисник та справжній патріот своєї Батьківщини. Про дату прибуття Героя в громаду та день прощання повідомимо пізніше", - наголошують у громаді.Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!

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