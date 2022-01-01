Ковельський «Марлог» відправив медичний вантаж для 9 лікарень Харкова

Ковельський «Марлог» відправив медичний вантаж для 9 лікарень Харкова
Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» відправив ліки для дев’яти лікарень Харкова.

Ця гуманітарна допомога надійшла до Ковеля на ГО «Велика Ідея» з Франції, від партнерів з Асоціації Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе та вартує за ціною від виробника 107 457 євро.

За словами керівниці «Марлогу» Наталії Попової, у медзаклади, що приймають поранених бійців з передової, 29 палет медичних препаратів та розхідників: Атропіну сульфат, стерильних спецкомпресів та пластирів для загоєння ран, еноксапарину натрію та ентерального харчування. Все сертифіковане та з тривалим терміном придатності.

Ковельський «Марлог» відправив медичний вантаж для 9 лікарень Харкова


Від «МАРЛОГУ» цим вантажем ще до виходу з Франції і до завантаження на Схід України займалася команда фармацевтів під керівництвом Оксани Артемук. Це безліч паперів, перевірки офіційних заявок від лікарень, актів прийому-передачі. Для кожної лікарні формували окремий вантаж з розумінням, що отримувати і розвантажувати будуть у Харкові, де дуже небезпечно.

Ковельський «Марлог» відправив медичний вантаж для 9 лікарень Харкова


Допомагали завантажувати фуру міжнародні волонтери «МАРЛОГУ» що приїхали підтримати Україну з Америки, Англії, Бразилії та Австралії. Аби надійно довезти ліки, замовили спеціальний рефрижератор, що підтримує відповідний для медпрепаратів режим від +15 до +20 градусів Цельсія.

«Безмежна дяка пані Діані Дольс, операційній директорці французької Асоціації, яка приїжджала в Україну, інспектувала проєкт «МАРЛОГ», сама вивчала потреби наших лікарень і особисто зробила все необхідне, щоб цей вантаж якнайшвидше був доставлений. Організацію та оплату логістики цього медвантажу взяла на себе українська компанія «СанАгро Україна», - розповіла Наталія Попова.

Ковельський «Марлог» відправив медичний вантаж для 9 лікарень Харкова


Вона також додала, що ще у січні 2022 року населення Харкова становило приблизно 1,4 мільйона. Тоді як тепер, попри щоденні бомбардування, тут залишається від 700 до 800 тисяч. Багато підприємств тепер не працюють, населення зубожіло і надто залежить від гуманітарної допомоги, особливо від ліків. Тож «Марлог» намагається якнайбільше допомогти.

Відправку ліків здійснили у співпраці та під патронатом мерії і департаменту охорони здоров'я міста Харкова.

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До слова, це вже сьому фура, яку «Марлог» отримав від Асоціації Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе та передав на Схід та Південь України постраждалим від війни.



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Теги: «Марлог», Наталія Попова, Харків, ліки
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