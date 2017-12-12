«Все почалося з одного літака». Як ковельський «МАРЛОГ» став містком допомоги Україні з усього світу

«Марложимо», бо не час сидіти у фейсбуці»

12 команд – єдиний комп’ютеризований механізм



Як мурашник, тільки навпаки



Конор з Австралії

Рафаель з Бразилії

«На кацапів мішків вже не даємо»

Надважлива локація – медичний підрозділ

Зігріти душу…



Керівниця проекту «МАРЛОГ» – відома волонтеркаМасштабна робота цього логістичного центру, каже вона, виросла з одного телефонного дзвінка, а також кришталевої репутації та величезного волонтерського досвіду людей, які вирішили на нього відреагувати.«На початку березня (тоді, коли ще Ізраїль навіть не визначився з дипломатичною позицією щодо війни) нам зателефонував з ІзраїлюНекомерційна організація– величезна благодійна структура – запропонувала прийняти літак з допомогою. Шукали людей, які приймуть усе за правилами – прозоро і підзвітно. Ще з 2014 року ми мали налагоджену співпрацю, тому і звернулися до нас.У березні 2014 року я возила в Ізраїль на лікування 10 поранених українських бійців. Згодом разом збула заснована громадська організація «Велика ідея». Так почалися спільні з Ізраїлем потужні міжнародні проекти, – розповідає Наталія Попова.Тепер, каже, із дзвінка команді «Великої ідеї» стартувала історія «МАРЛОГУ» – масштабного міжнародного волонтерського логістичного центру. Його ініціювала українська ГО «Велика ідея» та ізраїльська організація «IsraeliFriendsofUkraine», заручившись підтримкою активних волинських волонтерів (ГО «Зігрій душу» , ГО ВЦНВП «Волинська Січ», ГО «Асоціація людей з прихованими потребами», ГО «Єврофюче», юристка-волонтерка, волонтерка).«Все почалося з одного літака. Ми зібралися з ковельськими волонтерами, яких знали ще з 2014 року, і вирішили, як організувати прийом цієї допомоги, а потім – що із нею робити далі. На той час вже оборонявся Київ - кожного з нас просили про допомогу. Майже весь вантаж літака – це були засоби тактичної медицини для наших воїнів», – пригадує Наталія Попова.Керівниця ГО «Велика ідея»зауважує: зараз «МАРЛОГ» – це три повноцінних склади на 1500 «квадратів». Допомогу ж з першого літака прийняли у приміщенні однієї з ковельських шкіл.З цим тоді погодилися допомогти одні з ініціаторів створення «МАРЛОГУ» – подружжята. Сергій – директор школи, Тетяна – вчителька, обоє вони також – місцеві депутати та керівники громадської організації «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання Волинська Січ». Волонтерили усі 8 років війни, тож і з початку повномасштабного вторгнення Росії активізували роботу. Зараз Тетяна координує відправку допомоги потягами, передає допомогу з рук в руки переселенцям у Ковелі і разом із чоловіком долучена до всіх процесів «МАРЛОГУ», під час яких потрібні вільні руки.«Спочатку ми думали, що приміщення школи для потреб «МАРЛОГУ» вистачить. Потім допомоги стало надходити все більше. Місцевий підприємець запропонував будівлю, де ми зараз перебуваємо, у безкоштовну оренду до кінця війни. Тут – 750 квадратів. Ми змонтували електрику, встановили відеоспостереження, щоб все було максимально чесно. Тож, зараз маємо склади у приміщеннях двох підприємців і у школі», – розповідає Людмила Зубарєва.Наразі «МАРЛОГ» масштабувався до 12 окремих напрямків, залучив приблизно 100 постійних волонтерів й почав отримувати допомогу від багатьох країн світу. Найбільше – від основного партнера, ізраїльської організації «IsraeliFriendsofUkraine», але також від Італії, Англії, Франції, Угорщини, Румунії, США, Німеччини, Польщі, Іспанії, Швейцарії та Бельгії.Допомагати приймати допомогу з усього світу й відправляти її українцям у «гарячі точки» і території, звільнені від окупанта, стали переселенці, які приїхали до Волинь, іноземці, сім’ї наших захисників та захисниць, у тому числі – матері ковельських «азовців».За три місяці діяльності «МАРЛОГ» вже отримав із-за кордону і розподілив між українцями понад 400 тонн допомоги.«Марложимо», бо зараз – не час сидіти у фейсбуці чи на лавці, обговорювати новини і скаржитися на життя. Держава дала нам, своїм громадянам все, що могла. І дала насправді не мало. Тому зараз наш час підставити їй плече», – каже Наталія Попова.«Israeli Friends of Ukraine» відправляє гуманітарну допомогу Україні лише через «МАРЛОГ» (отримувач – ГО «Велика ідея» як ініціатор створення проекту).Допомога іде як літаками, так і кораблями. Вантажі вже зустрічали у Румунії, Бельгії, Польщі, Німеччині. Ізраїль оплачує всю логістику. Завдання «МАРЛОГУ» – прозоро прийняти, облікувати і відправити потребуючим. Команда надає ізраїльтянам усі звіти про долю цієї допомоги. Так працюють із кожним донором.Зараз «МАРЛОГ» – це 12 команд, що працюють за визначеними напрямками: комунікація з надавачами гуманітарної допомоги, юристи, відділ роботи з заявниками на отримання допомоги, бухгалтерія, 5 складів («Медичний», «Гігієна», «Харчування», «Одяг», «Кемпінг»), CALL-центр, відділ логістики та PR-відділ.Усі процеси всіх цих напрямків – комп’ютеризовані й за кожен тут готові прозвітувати.Коли прибуває гуманітарний вантаж, кожну коробку розпаковують, обліковують і її вміст розкладають по складах. В одному вантажі можуть бути і ліки, і їжа, і засоби гігієни, наприклад. Працюють за допомогою спеціальної програми, яку розробили волинські волонтери разом з айтішниками з Ізраїлю.«Механізм такий: через сайт «Великої ідеї» ми отримуємо заявки про потреби у допомозі від юридичних осіб (військові шпиталі та цивільні лікарні, військові частини, селищні та міські адміністрації, громадські організації та благодійні фонди з перевіреною репутацією). Кожну заявку обов’язково перевіряємо. Відділ заявок очолює. Перед тим, як віддати заявку на склад для виконання, вона перевіряє її – репутацію заявника, історію його благодійності тощо. Після того, як Іра погоджує заявку, вона автоматично розлітається на склади.От дивіться, це актуальні заявки складу «Медицина». По тих, які тут виділені червоним, є якісь проблеми. Так само – і заявки щодо допомоги з інших складів. Бачите, скільки заявок ми отримуємо в день (скролить таблицю в програмі на телефоні – ред). Їх – дуже багато.Потім, коли заявка зібрана на кожному складі, вона потрапляє до Лариси», – розповідає Наталія Попова.– логіст «МАРЛОГУ». Вона повідомляє заявнику про можливі методи доставки: самовивіз, доставка «Новою Поштою» за рахунок отримувача, а також потягом.«Але потягом – лише за умови, що є прямий зв'язок з Ковелем. Таку доставку ми здійснюємо безкоштовно за договором з «Укрзалізницею». Ще у нас є «Автобус миру», який їздить регулярно. Це евакуаційні автобуси, які везуть людей з гарячих точок через кордон. Коли вони повертаються, ми завантажуємо їх тим, на що маємо заявки в ті точки, куди вони їдуть», – розповідає Лариса Вавринюк.Кожна заявка, крім того, потрапляє у бухгалтерський відділ й засвідчена відповідним актом.Документальний, юридичний та бухгалтерський супровід проекту «МАРЛОГ» здійснює ГО «Велика ідея». Окрім того, до волонтерства активно долучилося й молодіжне крило цієї організації.Лідер молодіжного крила «Великої ідеї»розповідає, що приблизно два десятки активістів з молодіжних організацій Ковеля допомагають у «МАРЛОЗІ».«Війна кардинально змінила всі плани щодо молодіжних проектів. Але дякуємо нашим воїнам за те, що Ковель відносно безпечний зараз і можна займатися розвитком молоді. Днями ми влаштували вуличний концерт, зібрали чималу суму. За неї через «МАРЛОГ» куплять медикаменти», – каже Сергій.Додає, що молодь у Ковелі має достатньо можливостей, аби плекати свій патріотизм і правильну життєву та державницьку позицію: «В нас є хаб «Ватра», є «Волинська Січ». Та молодь, з якою ми працюємо, добре розуміє, що таке війна і чому вона сталася».Коли приїжджає фура з допомогою, товар розбирають у різні склади, щоб потім формувати вантажі із озвученими у заявках потребами. В «МАРЛОЗІ» жартують, що це як мурашник, але навпаки – мурахи зносять до купи, а тут розносять кожен на ввірений йому склад.Роботу складу «Гігієна» координують кияни. Дмитро – родом з Волині, тут закінчив школу, але вже 15 років живе у столиці.«В них все завжди ідеально пораховано, до останньої зубної щіточки», – каже про роботу Діми і Ані Наталія Попова.І додає: «Розкажу, бо Діма не скаже зі скромності. У мирний час– керівник потужної туристичної компанії. Коли виникла потреба в евакуації з Києва, приїхав до родичів на Волинь і приєднався до нас з першого дня. Коли Київ звільнили, Діма і Аня поїхали додому. Але дуже скоро ми почули: «Ми повертаємося, бо там потрібніші».Про їхню роботу Аня розповідає: «Спочатку формуємо ящики, усе підписуємо. Там – мило, там підгузники, там – серветки. Коли приходить заявка, беремо її в роботу. Формуємо вантаж, створюємо накладну і віддаємо на відправку».Допомагати формувати вантажі з допомогою, кажуть Діма і Аня, ковельчани зголошуються постійно. «От біля нас – суд. То і звідти люди приходили. Суддя одна прибігала в свою перерву. Каже: «Бачу, фура під'їхала, то прийшла допомогти», – розповідає Дмитро.На кожному зі складів – свій координатор і своя команда волонтерів.Допомогти «марложити» (такий тут вживають синонім до слова «волонтерити») у день нашого візиту в логістичний центр приїхали й п'ятеро працівників луцького «МакДональдзу». Треба, кажуть четверо хлопців і їхня колежанка Софія, робити все можливе для перемоги.Поруч із ними –з Бразилії,з Австралії,з Ізраілю таз Америки. Вони теж допомагають наближати українську перемогу. Загалом «МАРЛОГ» прийняв вже понад 20 волонтерів-іноземців.Завдяки «МАРЛОГу» усі іноземні волонтери мають можливість вчити українську, дізнаватися про нашу культуру та історію, бачити реалії російсько-української війни, щоб потім поширювати цю правду у своїх країнах через так звану народну дипломатію.«Ми отримуємо вантажі з різних країн. Організації, які відправляють допомогу, звітують, що відправили її нам. Інколи вони присилають своїх експертів перевірити це. Як правило, ці люди або лишаються, або потім відправляють своїх дітей чи друзів нам допомагати.У нас є окремий відділ, який займається іноземними волонтерами – поселенням, медичним забезпеченням побутовими потребами тощо, керує їм», – розповідає Наталія Попова.Бразилець Рафаель посміхається. Розповідає, що Україна йому подобається, раніше вже був у Києві.«Хороший руский – це мертвий руский», – каже Рафаель на підтвердження того, що вчить українську. «А ще?», – питають інші волонтери. «Паляниця», – посміхається він.Поки переходимо з одного складу в інший, Наталія Попова показує на «пакети з пакетами». Це – мішки для тіл загиблих на війні.«Зараз – найбільш дефіцитна річ. На кацапів мішків вже не даємо. Бо на початку великої війни давали ще мішки для обміну їхніх тіл. А зараз даємо тільки для тіл наших Героїв. Мішки нам привозять здебільшого з Ізраїлю і Німеччини», – каже волонтерка.Під час «екскурсії» складами і відділами волонтерка розповідає про кожного з команди «МАРЛОГУ». «Кого в нас тільки немає, в «миру» кожен з нас чогось досягнув. Зараз – час професіоналів. Все, чого навчився протягом життя, маєш вкласти в перемогу України. Якщо до нас приходить айтішник, то ми не ставимо його фасувати продукти. «МАРЛОГ» комп’ютеризований, тому айтішник сідає на програми. Якщо приходить економіст, то сідає на бухгалтерію. Якщо приходить психолог, то займається проектами реабілітації. Якщо це механіки, то вони ремонтують машини для армії. Якщо це люди, які знають іноземні мови, то ведуть переговори з донорами і їм звітують. Тобто кожен має використати свій ресурс максимально», – запевняє Наталія Попова.Біля виходу з приміщення – білий бус з червоним хрестом і промовистим написом біля номерного знака.Автівку, розповідає, відповідальний у «МАРЛОЗІ» за логістику, подарували п'ятеро студентів-ізраїльтян, що волонтерили з нами понад місяць. Купили за власні гроші.«Вони приїхали сюди, хотіли допомогти почали шукати машини, знайшли хороший бус, укомплектований. Маємо ще пікап, який подарувала група «Крила». Його сьогодні відправили на ремонт. Але цей бус «більш живий», – каже чоловік.Одна з важливих місій ковельського логістичного центру – отримання від іноземних партнерів ліків і медобладнання і забезпеченням ними військових та цивільних з територій, де тривають або тривали активні бойові дії.Медичний склад розмістили у школі, з приміщення якої на початку березня і стартував «МАРЛОГ».Для спільної роботи тут об’єдналися місцеві фармецевтки та медсестри, фельдшери й дівчата, неволонтерське життя яких не було пов’язане з медициною.У тутешній команді, до слова, – двоє матерів бійців з «Азову». Жінки кажуть: з радістю допомагають тим, чим вміють. Тим паче, так легше позбуватися нав’язливих тривожних думок. Історію їхнього волонтерства ми розповімо згодом.Команда фармацевтів «МАРЛОГУ» вже зібрала і передала лікарням, шпиталям та постраждалим українцям понад 30 000 ящиків медикаментів та понад 3 000 тактичних аптечок та рюкзаків медика, зібраних з «0» в гарячі точки України за заявками.Координатор відділу медициниу неволонтерському житті – завідувачка аптеки. Її, місія каже, не змінилася. І «в миру», і в «МАРЛОЗІ» працює з ліками. І там, і тут бачить свою роль у допомозі людям.«Найбільша частина нашої роботи – це формування аптечок для військових. Левова частина готових аптечок на початку приїжджала з Ізраїлю. Але було багато пластикових аптечок, які на фронт не годяться. Тому ми це все перепаковували. Є аптечки, які не мають повного необхідного складу. Тому ми доформовуємо, аби там було все необхідне. Крім того, відправляємо ліки і цивільним, згідно із заявками», – розповідає Оксана Артемук.Оскільки на коробках медикаментів – іноземна мова, до уваги беруть діючі речовини, написані латинською і відомі медикам.«Якщо не вдається, то працюємо через перекладач. На планеті загалом існує десь 50 тисяч назв діючих речовин, в Україні – лише 10 тисяч. Тому 40 тисяч ми для себе відкриваємо, це цікаво з професійного боку», – каже Оксана Артемук.Додає, що українці мають знати про один важливий момент щодо ліків, які надходять як допомога з-за-кордону:«Як пояснили нам партнери з Ізраїлю, у них складання вантажів з аптечних препаратів відбувається не так, як в Україні. Там не можна прийти в аптеку і купити 10 упаковок. Тому вони передають або те, що приймали самі і частина залишилася, але ще придатна, або те, на що вони можуть взяти рецепт і купити. Тому є пластинки, де можу бути, наприклад, 3 чи 4 таблетки. Хочу, щоб люди зрозуміли, що, якщо отримали пластинку, де бракує таблетки, то це не волонтери з'їли».Роботу щодо формування аптечок за стандартом НАТО у «МАРЛОЗІ» започаткувала. У кожну, розповідає, кладуть турнікет, атравматичні ножиці, бандаж, антисептик, термоковдру, компресійну пов'язку, декомпресійну голку, індивідуальний протихімічний пакет, джгут, медичний маркер та протиопіковий засіб.Під опікою «МАРЛОГУ» – 5 польових шпиталів та понад 220 лікарень різного рівня, геріатричні пансіонати, дитбудинки тощо. Логістичний центр має партнерство з 146 регіональними благодійними фондами та організаціями, яким теж відправляють медпрепарати.Окрім того, визначені дефіцитні медикаменти за потребами медзакладів «МАРЛОГ» закуповує за спеццінами в Україні, Польщі, Італіі та Німеччині. На ці потреби збирають кошти. Вже закупили та передали медикаментів на понад 600 тисяч гривень.Найближчим часом «МАРЛОГ» має намір закуповувати український винахід – кровоспинний препарат. Він – в рази дешевший за імпортний, але якісний і схвалений медиками.Декілька десятків волонтерів медичного підрозділу, як і всю команду «МАРЛОГУ» щоденно годують кухарі школи, де і розміщений медичний відділ логістичного центру. На дві локації їжу щоденно привозять з цієї ж школи.Лікувати, впевнені у «МАРЛОЗІ», треба не лише зранені та зболені війною тіла українців, а й їхні душі. Тому тут діє проект «Зігрій душу». Його ініціаторки – засновниця однойменної громадської організаціїі волонтерка, яка з 2014 року волонтерила у Ковельському центрі допомоги 51 бригаді та іншим бійцям.З початком повномасштабного вторгнення Анна Півень почала ходити на залізничний вокзалу Ковелі і зустрічати евакуаційні поїзди з людьми, які тікали з-під обстрілів.«Там довелося побачити різне. І дітей без батьків, і кволих дітей з температурою, які тижнями сиділи в холодному підвалі, і людей у страшному відчаї, які взагалі не розуміли, як далі жити. Когось, хто хотів далі їхати одразу, підвозили до кордону. Того, хто хотів перепочити, розселяли здебільшого у доми молитви, годували, переодягали, давали засоби особистої гігієни. Потім ми вирішили, що масштабів нам не вистачає, треба щось організовувати. Ми прийшли всі в один день, склали план дій і почали працювати. Так я стала частиною «МАРЛОГУ», – розповідає Анна Півень.Анна Лисакова ж з 2014 року займалася психологічною реабілітацією воїнів та їхніх сімей. У «МАРЛОЗІ» вона взяла на себе комунікацію з донорами, а згодом – ще й психологічну реабілітацію людей, що постраждали від війни.«Є досвід і є нагальна потреба. Тому започаткували проект «Зігрій душу». Це робота арт-терапевта, психолога. У нас відбулося вже декілька поїздок у притулки до дітей-сиріт, евакуйованих з територій бойових дій. У всіх цих дітей в очах одне – страх. Нам є з чим працювати і ми вміємо це робити. Але бракує фінансів для наступних поїздок у дитбудинки, хоча у планах – ще щонайменше чотири», – каже Анна Лисакова.Щоправда, фінансів волонтерський логістичний центр потребує не лише на це. Кількість заявок на допомогу від українців зростає щодня. Потреба у закупівлі ліків, військового спорядження більшає. Окрім того, гроші потрібні на ремонт автомобілів, закупівлю пального, оплату відправки вантажів тощо.Тому «МАРЛОГ» потребує допомоги:ГО «ВЕЛИКА ІДЕЯ» Код ЄДРПОУ: 41296630 № картки для зарахувань від фізичних осіб: 4246 0010 0355 6689 БАНК: АТ КБ ПРИВАТБАНК МФО: 305299