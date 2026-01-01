У Волиньраді двоє депутатів склали повноваження

Ігор Лех та Олександр Радчук склали повноваження депутатів облради.



Відповідні рішення погодили під час сесії у четвер, 15 жовтня.



Ігор Лех — депутат від партії «За Майбутнє». Наразі він перебуває під слідством антикорупційних органів через справу «Снігової королеви».



Олександр Радчук від партії «Європейська Солідарність» припиняє повноваження депутата, оскільки продовжить службу в Силах оборони.



Ігор Лех був головою фракції «За Майбутнє». Новим головою фракції став депутат Роман Микитюк.



Як повідомив у коментарі виданню



Людмила Тимощук — медик, тривалий час очолювала акушерсько-гінекологічну службу у Ківерцях, працювала заступницею голови Волинської обласної державної адміністрації та обиралася депутаткою Волинської обласної ради. Попередній кандидат — Богдан Гусак — відмовився від мандату за станом здоровʼя.



Лілія Кревська — з 2016 по 2019 очолювала Іваничівську РДА, працювала начальником відділу з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації, була заступницею начальника управління освіти Луцької міської ради, працювала начальником управління державної служби якості освіти у Київській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! тасклали повноваження депутатів облради.Відповідні рішення погодили під час сесії у четвер, 15 жовтня.Ігор Лех — депутат від партії «За Майбутнє». Наразі він перебуває під слідством антикорупційних органів через справу «Снігової королеви».Олександр Радчук від партії «Європейська Солідарність» припиняє повноваження депутата, оскільки продовжить службу в Силах оборони.Ігор Лех був головою фракції «За Майбутнє». Новим головою фракції став депутатЯк повідомив у коментарі виданню misto.media голова обласної ТВК Микола Євтушин, попередньо, депутатами облради стануть Людмила Тимощук («За Майбутнє») та Лілія Кревська («Європейська Солідарність»).— медик, тривалий час очолювала акушерсько-гінекологічну службу у Ківерцях, працювала заступницею голови Волинської обласної державної адміністрації та обиралася депутаткою Волинської обласної ради. Попередній кандидат —— відмовився від мандату за станом здоровʼя.— з 2016 по 2019 очолювала Іваничівську РДА, працювала начальником відділу з питань внутрішньої політики Волинської обласної державної адміністрації, була заступницею начальника управління освіти Луцької міської ради, працювала начальником управління державної служби якості освіти у Київській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію