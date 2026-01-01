Росія скористалася штучними обмеженнями для українського захисту і застосувала понад 850 «Шахедів», - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що від початку вчорашньої доби станом на ранок четверга Росія застосувала проти України понад 850 «Шахедів», що відбулося в час «штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей».



Про це повідомив глава держави, передає



«У десятках наших міст і громад зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби, ремонтні бригади та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів. Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака «шахедів», були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них. Від початку вчорашньої доби і по 9-ту годину сьогодні було вже понад 850 «шахедів», і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Частину «шахедів» вдалося збити. Але, на жаль, були й десятки влучань», - наголосив Зеленський.



Він зазначив, що відбулася одна з найбільших атак проти Кіровоградської області, були ураження у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині. Троє людей були вбиті в Кропивницькому, стільки ж – на Дніпропетровщині.



«Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку», - заявив Президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що від початку вчорашньої доби станом на ранок четверга Росія застосувала проти України понад 850 «Шахедів», що відбулося в час «штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей».Про це повідомив глава держави, передає Укрінформ «У десятках наших міст і громад зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби, ремонтні бригади та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів. Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака «шахедів», були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них. Від початку вчорашньої доби і по 9-ту годину сьогодні було вже понад 850 «шахедів», і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Частину «шахедів» вдалося збити. Але, на жаль, були й десятки влучань», - наголосив Зеленський.Він зазначив, що відбулася одна з найбільших атак проти Кіровоградської області, були ураження у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині. Троє людей були вбиті в Кропивницькому, стільки ж – на Дніпропетровщині.«Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку», - заявив Президент.

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