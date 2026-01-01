У Луцьку відновлюють подачу гарячої води у 33-му, 40-му та 55-му кварталах





Про це



Подачу гарячої води вже відновлено для споживачів центральних теплових пунктів за адресами:



- просп. Молоді, 5-Б, 10-К, 13-Г;



- просп. Молоді, 4-Г;



- вул. Конякіна, 7-Б, 8-А;



- вул. Кравчука, 1-А;



- вул. Захисників України, 10-Б, 43-Б;



- просп. Соборності, 3-Д, 16-А, 19-Б, 29-В;



- вул. Ветеранів, 17-А.



Сьогодні, 15 жовтня, до кінця дня гарячу воду планують відновити для споживачів ЦТП за адресами:



- просп. Соборності, 24-Б;



- вул. Кравчука, 19-Л, 26-Г;



- вул. Героїв-добровольців, 4-Ж.



Також упродовж дня має відновити роботу ЦТП на вул. Чорновола, 2-Г.



За окремими адресами роботи триватимуть довше:



- вул. Карпенка-Карого, 11-Б — відновлення роботи ЦТП очікується до кінця п’ятниці, 16 жовтня, після ліквідації аварійної ситуації на вул. Липинського;



- просп. Соборності, 20-Д — до кінця 16 жовтня, після завершення реконструкції теплової мережі біля ТЦ «Гостинець»;



- просп. Соборності, 44-А — до кінця суботи, 17 жовтня. На магістральному трубопроводі діаметром 530 мм на вул. Кравчука виявили витік. Розпочинаються роботи з його ліквідації.



Після завершення робіт і відновлення роботи всіх зазначених центральних теплових пунктів гарячу воду подаватимуть усім споживачам 33-го, 40-го та 55-го кварталів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває відновлення подачі гарячої води для мешканців 33-го, 40-го та 55-го кварталів після реконструкції магістральних теплових мереж. Частину центральних теплових пунктів уже відновили, на інших роботи ще тривають.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Подачу гарячої води вже відновлено для споживачів центральних теплових пунктів за адресами:- просп. Молоді, 5-Б, 10-К, 13-Г;- просп. Молоді, 4-Г;- вул. Конякіна, 7-Б, 8-А;- вул. Кравчука, 1-А;- вул. Захисників України, 10-Б, 43-Б;- просп. Соборності, 3-Д, 16-А, 19-Б, 29-В;- вул. Ветеранів, 17-А.Сьогодні, 15 жовтня, до кінця дня гарячу воду планують відновити для споживачів ЦТП за адресами:- просп. Соборності, 24-Б;- вул. Кравчука, 19-Л, 26-Г;- вул. Героїв-добровольців, 4-Ж.Також упродовж дня має відновити роботу ЦТП на вул. Чорновола, 2-Г.За окремими адресами роботи триватимуть довше:- вул. Карпенка-Карого, 11-Б — відновлення роботи ЦТП очікується до кінця п’ятниці, 16 жовтня, після ліквідації аварійної ситуації на вул. Липинського;- просп. Соборності, 20-Д — до кінця 16 жовтня, після завершення реконструкції теплової мережі біля ТЦ «Гостинець»;- просп. Соборності, 44-А — до кінця суботи, 17 жовтня. На магістральному трубопроводі діаметром 530 мм на вул. Кравчука виявили витік. Розпочинаються роботи з його ліквідації.Після завершення робіт і відновлення роботи всіх зазначених центральних теплових пунктів гарячу воду подаватимуть усім споживачам 33-го, 40-го та 55-го кварталів.

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