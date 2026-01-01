У Луцьку відновлюють подачу гарячої води у 33-му, 40-му та 55-му кварталах
Сьогодні, 11:38
У Луцьку триває відновлення подачі гарячої води для мешканців 33-го, 40-го та 55-го кварталів після реконструкції магістральних теплових мереж. Частину центральних теплових пунктів уже відновили, на інших роботи ще тривають.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Подачу гарячої води вже відновлено для споживачів центральних теплових пунктів за адресами:
- просп. Молоді, 5-Б, 10-К, 13-Г;
- просп. Молоді, 4-Г;
- вул. Конякіна, 7-Б, 8-А;
- вул. Кравчука, 1-А;
- вул. Захисників України, 10-Б, 43-Б;
- просп. Соборності, 3-Д, 16-А, 19-Б, 29-В;
- вул. Ветеранів, 17-А.
Сьогодні, 15 жовтня, до кінця дня гарячу воду планують відновити для споживачів ЦТП за адресами:
- просп. Соборності, 24-Б;
- вул. Кравчука, 19-Л, 26-Г;
- вул. Героїв-добровольців, 4-Ж.
Також упродовж дня має відновити роботу ЦТП на вул. Чорновола, 2-Г.
За окремими адресами роботи триватимуть довше:
- вул. Карпенка-Карого, 11-Б — відновлення роботи ЦТП очікується до кінця п’ятниці, 16 жовтня, після ліквідації аварійної ситуації на вул. Липинського;
- просп. Соборності, 20-Д — до кінця 16 жовтня, після завершення реконструкції теплової мережі біля ТЦ «Гостинець»;
- просп. Соборності, 44-А — до кінця суботи, 17 жовтня. На магістральному трубопроводі діаметром 530 мм на вул. Кравчука виявили витік. Розпочинаються роботи з його ліквідації.
Після завершення робіт і відновлення роботи всіх зазначених центральних теплових пунктів гарячу воду подаватимуть усім споживачам 33-го, 40-го та 55-го кварталів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Подачу гарячої води вже відновлено для споживачів центральних теплових пунктів за адресами:
- просп. Молоді, 5-Б, 10-К, 13-Г;
- просп. Молоді, 4-Г;
- вул. Конякіна, 7-Б, 8-А;
- вул. Кравчука, 1-А;
- вул. Захисників України, 10-Б, 43-Б;
- просп. Соборності, 3-Д, 16-А, 19-Б, 29-В;
- вул. Ветеранів, 17-А.
Сьогодні, 15 жовтня, до кінця дня гарячу воду планують відновити для споживачів ЦТП за адресами:
- просп. Соборності, 24-Б;
- вул. Кравчука, 19-Л, 26-Г;
- вул. Героїв-добровольців, 4-Ж.
Також упродовж дня має відновити роботу ЦТП на вул. Чорновола, 2-Г.
За окремими адресами роботи триватимуть довше:
- вул. Карпенка-Карого, 11-Б — відновлення роботи ЦТП очікується до кінця п’ятниці, 16 жовтня, після ліквідації аварійної ситуації на вул. Липинського;
- просп. Соборності, 20-Д — до кінця 16 жовтня, після завершення реконструкції теплової мережі біля ТЦ «Гостинець»;
- просп. Соборності, 44-А — до кінця суботи, 17 жовтня. На магістральному трубопроводі діаметром 530 мм на вул. Кравчука виявили витік. Розпочинаються роботи з його ліквідації.
Після завершення робіт і відновлення роботи всіх зазначених центральних теплових пунктів гарячу воду подаватимуть усім споживачам 33-го, 40-го та 55-го кварталів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія скористалася штучними обмеженнями для українського захисту і застосувала понад 850 «Шахедів», - Зеленський
Сьогодні, 12:20
У Луцьку відновлюють подачу гарячої води у 33-му, 40-му та 55-му кварталах
Сьогодні, 11:38
Мінус шість Су-34М: українські «Нептуни» вдарили по російському військовому аеродрому
Сьогодні, 11:16