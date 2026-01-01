Мінус шість Су-34М: українські «Нептуни» вдарили по російському військовому аеродрому





Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, пише



Удару завдали береговим ракетним комплексом «Нептун». Крім літаків, також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому.



У ВМС пояснили, що бомбардувальники Су-34М є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військових та прифронтових населених пунктах. Вони здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракет різного типу.



Тож ураження таких літаків, мовляв суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 жовтня внаслідок українського ракетного удару по російському військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області рф вдалося знищити 6 російських бомбардувальників Су-34М.Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, пише Громадське Удару завдали береговим ракетним комплексом «Нептун». Крім літаків, також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому.У ВМС пояснили, що бомбардувальники Су-34М є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військових та прифронтових населених пунктах. Вони здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракет різного типу.Тож ураження таких літаків, мовляв суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту.

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