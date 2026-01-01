25 реактивних «гераней» збили на Волині та ще чотирьох західних областях
Сьогодні, 10:18
Вдень 14 жовтня та вночі 15 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 25 реактивних БпЛА типу «Герань-4».
Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Івано-Франківською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що у Луцьку «шахед» атакував гуртівню «ЄвроГурт».
Шестеро загиблих, тринадцять поранених, серед них - дитина.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 25 реактивних БпЛА типу «Герань-4».
Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Івано-Франківською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що у Луцьку «шахед» атакував гуртівню «ЄвроГурт».
Шестеро загиблих, тринадцять поранених, серед них - дитина.
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