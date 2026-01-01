25 реактивних «гераней» збили на Волині та ще чотирьох західних областях

25 реактивних «гераней» збили на Волині та ще чотирьох західних областях
Вдень 14 жовтня та вночі 15 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 25 реактивних БпЛА типу «Герань-4».

Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Івано-Франківською областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Нагадаємо, що у Луцьку «шахед» атакував гуртівню «ЄвроГурт».

Шестеро загиблих, тринадцять поранених, серед них - дитина.


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Теги: Росія, війна, Волинь
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