25 реактивних «гераней» збили на Волині та ще чотирьох західних областях





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Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 25 реактивних БпЛА типу «Герань-4».



Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Івано-Франківською областями.



Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.



Нагадаємо, що у Луцьку «шахед» атакував гуртівню «ЄвроГурт».



Шестеро загиблих, тринадцять поранених, серед них - дитина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 14 жовтня та вночі 15 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 25 реактивних БпЛА типу «Герань-4».Ворожі цілі знищено над, Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Волинською та Івано-Франківською областями.Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.Нагадаємо, щотринадцять поранених, серед них - дитина.

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