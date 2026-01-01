Кількість загиблих у Луцьку внаслідок атаки Росії зросла до 6 людей





Про це Роман Романюк.



"Знайшли тіло ще однієї загиблої. Наразі вже 6 загиблих: пʼять осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні, одна особа померла у лікарні.



Кількість травмованих - 10.



Роботи з ліквідації наслідків тривають.



У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку ситуація незмінна - травмовано 2 людей, з них 1 дитина", - зазначив він.



Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт».



Вогонь охопив усю будівлю.



Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, що внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню «Єврогурт» загинуло 6 людей.Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації"Знайшли тіло ще однієї загиблої. Наразі вже 6 загиблих: пʼять осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні, одна особа померла у лікарні.Кількість травмованих - 10.Роботи з ліквідації наслідків тривають.У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку ситуація незмінна - травмовано 2 людей, з них 1 дитина", - зазначив він.Нагадаємо, що у Луцьку російськийНаразі пожежу вдалося локалізувати.

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