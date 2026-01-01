Кількість загиблих у Луцьку внаслідок атаки Росії зросла до 6 людей
Сьогодні, 15:42
Стало відомо, що внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню «Єврогурт» загинуло 6 людей.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
"Знайшли тіло ще однієї загиблої. Наразі вже 6 загиблих: пʼять осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні, одна особа померла у лікарні.
Кількість травмованих - 10.
Роботи з ліквідації наслідків тривають.
У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку ситуація незмінна - травмовано 2 людей, з них 1 дитина", - зазначив він.
Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт».
Вогонь охопив усю будівлю.
Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків.
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Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
"Знайшли тіло ще однієї загиблої. Наразі вже 6 загиблих: пʼять осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні, одна особа померла у лікарні.
Кількість травмованих - 10.
Роботи з ліквідації наслідків тривають.
У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку ситуація незмінна - травмовано 2 людей, з них 1 дитина", - зазначив він.
Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт».
Вогонь охопив усю будівлю.
Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків.
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