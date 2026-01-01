У Луцьку «шахед» атакував «ЄвроГурт»: шестеро постраждалих
Сьогодні, 12:24
Внаслідок атаки реактивного ворожого шахеда є руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Приліт - зокрема у гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди. На місці працюють всі служби. Триває локалізація пожежі", - йдеться в повідомленні.
Деталі - згодом.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 14 жовтня, в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Приліт - зокрема у гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди. На місці працюють всі служби. Триває локалізація пожежі", - йдеться в повідомленні.
Деталі - згодом.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 14 жовтня, в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази.
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