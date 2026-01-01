Через атаку Росії у Луцьку тимчасово змінили рух автобусів № 2, № 28, № 57 та тролейбуса № 5
Сьогодні, 13:14
У Луцьку тимчасово змінили рух автобусів № 2, № 28, № 57 та тролейбуса № 5.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку з перекриттям руху на вулиці Конякіна автобуси маршрутів № 2, № 28, № 57 та тролейбуси маршруту № 5 у Луцьку курсують за зміненими маршрутами.
Транспорт рухається через проспект Соборності до кінцевих зупинок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок атаки реактивного ворожого шахеда є руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.
Є приліт, зокрема, у гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку з перекриттям руху на вулиці Конякіна автобуси маршрутів № 2, № 28, № 57 та тролейбуси маршруту № 5 у Луцьку курсують за зміненими маршрутами.
Транспорт рухається через проспект Соборності до кінцевих зупинок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок атаки реактивного ворожого шахеда є руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.
Є приліт, зокрема, у гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані.
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