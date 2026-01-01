Рятувальники показали наслідки атаки російського реактивного дрона у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:21
14 жовтня росіяни атакували Луцьк. На місцях працюють рятувальники.
У ДСНС опублікували світлини ліквідації наслідків російського удару.
Нагадаємо, що унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території складського приміщення гуртівні.
Також пошкоджена квартира на дев’ятому поверсі житлової дев’ятиповерхівки.
За попередньою інформацією шестеро людей загинули, ще 13 травмовані, серед них - дитина.
Пожежа ліквідована. На місцях працюють підрозділи ДСНС.
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У ДСНС опублікували світлини ліквідації наслідків російського удару.
Нагадаємо, що унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території складського приміщення гуртівні.
Також пошкоджена квартира на дев’ятому поверсі житлової дев’ятиповерхівки.
За попередньою інформацією шестеро людей загинули, ще 13 травмовані, серед них - дитина.
Пожежа ліквідована. На місцях працюють підрозділи ДСНС.
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