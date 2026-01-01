Завтра у Луцькій громаді - день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки
Сьогодні, 17:07
У четвер, 15 жовтня, у Луцькій міській територіальній громаді оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Луцьк.
Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Згідно з розпорядженням, у громаді мають приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях міської ради, комунальних підприємств і закладів, а також державних підприємств, установ та організацій.
Крім того, обмежується проведення розважальних і концертних заходів. Також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства й у громадському транспорті.
"Вічна пам’ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначають у міській раді.
Нагадаємо, що внаслідок атаки реактивного ворожого шахеда є руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.
Дрон влучив у гуртівню «Єврогурт», загинуло 6 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Згідно з розпорядженням, у громаді мають приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях міської ради, комунальних підприємств і закладів, а також державних підприємств, установ та організацій.
Крім того, обмежується проведення розважальних і концертних заходів. Також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства й у громадському транспорті.
"Вічна пам’ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначають у міській раді.
Нагадаємо, що внаслідок атаки реактивного ворожого шахеда є руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.
Дрон влучив у гуртівню «Єврогурт», загинуло 6 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У якому стані травмовані внаслідок атаки Росії у Луцьку
Сьогодні, 18:18
Завтра у Луцькій громаді - день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки
Сьогодні, 17:07
Рятувальники показали наслідки атаки російського реактивного дрона у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:21
На Запоріжжі поліг 53-річний воїн з Волині Віталій Левчик
Сьогодні, 16:05