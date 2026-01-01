Завтра у Луцькій громаді - день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

Завтра у Луцькій громаді - день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки
У четвер, 15 жовтня, у Луцькій міській територіальній громаді оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Луцьк.

Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Згідно з розпорядженням, у громаді мають приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях міської ради, комунальних підприємств і закладів, а також державних підприємств, установ та організацій.

Крім того, обмежується проведення розважальних і концертних заходів. Також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства й у громадському транспорті.

"Вічна пам’ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначають у міській раді.

Нагадаємо, що внаслідок атаки реактивного ворожого шахеда є руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.

Дрон влучив у гуртівню «Єврогурт», загинуло 6 людей.

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Теги: Луцьк, атака
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