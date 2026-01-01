Завтра у Луцькій громаді - день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки





Відповідне розпорядження підписав секретар Андрій Разумовський.



Згідно з розпорядженням, у громаді мають приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях міської ради, комунальних підприємств і закладів, а також державних підприємств, установ та організацій.



Крім того, обмежується проведення розважальних і концертних заходів. Також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства й у громадському транспорті.



"Вічна пам’ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначають у міській раді.



Нагадаємо, що внаслідок атаки реактивного ворожого шахеда є руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку.



Дрон влучив у гуртівню «Єврогурт», загинуло 6 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 15 жовтня, у Луцькій міській територіальній громаді оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Луцьк.Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Згідно з розпорядженням, у громаді мають приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях міської ради, комунальних підприємств і закладів, а також державних підприємств, установ та організацій.Крім того, обмежується проведення розважальних і концертних заходів. Також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства й у громадському транспорті."Вічна пам’ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначають у міській раді.Нагадаємо, що, загинуло 6 людей.

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