У Луцьку школи працюватимуть у звичному режимі
Сьогодні, 19:08
До кінця тижня батьки зможуть залишити дітей удома з огляду на безпекову ситуацію, попередивши про це заклад освіти. Водночас три школи громади перейдуть на дистанційне навчання.
Про це у коментарі для misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Дитсадки продовжать працювати у звичному форматі. Водночас батьки можуть самостійно вирішити, чи відвідуватиме дитина садок, зважаючи на безпекову ситуацію. Про відсутність потрібно заздалегідь повідомити представників закладу.
Школи громади працюватимуть у змішаному форматі. Учні зможуть відвідувати уроки очно або навчатися вдома. Для дітей, які залишаться вдома, вчителі підготують завдання для самостійного виконання в асинхронному форматі.
Виняток становлять гімназії № 29 і № 39 та ліцей № 34. У цих закладах організують дистанційне навчання, оскільки учнів довозять на заняття автобусами.
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Про це у коментарі для misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Дитсадки продовжать працювати у звичному форматі. Водночас батьки можуть самостійно вирішити, чи відвідуватиме дитина садок, зважаючи на безпекову ситуацію. Про відсутність потрібно заздалегідь повідомити представників закладу.
Школи громади працюватимуть у змішаному форматі. Учні зможуть відвідувати уроки очно або навчатися вдома. Для дітей, які залишаться вдома, вчителі підготують завдання для самостійного виконання в асинхронному форматі.
Виняток становлять гімназії № 29 і № 39 та ліцей № 34. У цих закладах організують дистанційне навчання, оскільки учнів довозять на заняття автобусами.
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