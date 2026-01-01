У Луцьку школи працюватимуть у звичному режимі





Про це у коментарі для Віталій Бондар.



Дитсадки продовжать працювати у звичному форматі. Водночас батьки можуть самостійно вирішити, чи відвідуватиме дитина садок, зважаючи на безпекову ситуацію. Про відсутність потрібно заздалегідь повідомити представників закладу.



Школи громади працюватимуть у змішаному форматі. Учні зможуть відвідувати уроки очно або навчатися вдома. Для дітей, які залишаться вдома, вчителі підготують завдання для самостійного виконання в асинхронному форматі.



Виняток становлять гімназії № 29 і № 39 та ліцей № 34. У цих закладах організують дистанційне навчання, оскільки учнів довозять на заняття автобусами.

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