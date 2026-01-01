У якому стані травмовані внаслідок атаки Росії у Луцьку

У Луцьку внаслідок російської атаки 14 жовтня до медичних закладів звернулися 13 постраждалих. Серед них — дворічна дитина. Одна жінка померла в лікарні, двоє пацієнтів перебувають у важкому стані.



Про це Юрій Легкодух.



За його словами, допомогу травмованим надають чотири медичні заклади області. Найбільше пацієнтів — восьмеро — звернулися до медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Серед них були двоє пацієнтів у важкому стані. Одна з пацієнток померла.



Ще четверо травмованих перебувають в обласній клінічній лікарні. Один із пацієнтів отримав гостру травму живота. Медики стабілізували його стан, він перебував в операційній.



До Волинського обласного територіального центру захисту материнства і дитинства доставили дворічну дитину, яка травмувалася внаслідок влучання уламків у квартиру на проспекті Соборності. Після обстеження їй діагностували струс головного мозку та госпіталізували.



Серед травм, які отримали постраждалі, — осколкові поранення, акубаротравми, мінно-вибухові травми, різані рани та отруєння продуктами горіння.



За словами Юрія Легкодуха, медичні заклади продовжують моніторити стан пацієнтів. За потреби їх можуть скеровувати до інших лікарень.



Що відомо про атаку БпЛА на Луцьк



14 жовтня російські БпЛА атакували Луцьк. Уламки безпілотника пошкодили гуртівню товарів та житловий будинок.



Станом на 15:20 було відомо про шістьох загиблих і 12 травмованих. Тіла чотирьох людей знайшли на згарищі гуртівні, куди влучили уламки БпЛА. Також у лікарні померла жінка, яка отримала осколкове поранення голови.



Уламки безпілотника пошкодили квартиру на дев'ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо, там травмувалися двоє людей. О 16:00 у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині повідомили, що рятувальники ліквідували займання на гуртівні.



Повітряну тривогу в Луцьку 14 жовтня оголошували чотири рази. Вибухи в обласному центрі було чутно орієнтовно об 11:45.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! до медичних закладів звернулися 13 постраждалих. Серед них — дворічна дитина. Одна жінка померла в лікарні, двоє пацієнтів перебувають у важкому стані.Про це Суспільному повідомив керівник управління охорони здоров'я Волинської ОВАЗа його словами, допомогу травмованим надають чотири медичні заклади області. Найбільше пацієнтів — восьмеро — звернулися до медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Серед них були двоє пацієнтів у важкому стані. Одна з пацієнток померла.Ще четверо травмованих перебувають в обласній клінічній лікарні. Один із пацієнтів отримав гостру травму живота. Медики стабілізували його стан, він перебував в операційній.До Волинського обласного територіального центру захисту материнства і дитинства доставили дворічну дитину, яка травмувалася внаслідок влучання уламків у квартиру на проспекті Соборності. Після обстеження їй діагностували струс головного мозку та госпіталізували.Серед травм, які отримали постраждалі, — осколкові поранення, акубаротравми, мінно-вибухові травми, різані рани та отруєння продуктами горіння.За словами Юрія Легкодуха, медичні заклади продовжують моніторити стан пацієнтів. За потреби їх можуть скеровувати до інших лікарень.14 жовтня російські БпЛА атакували Луцьк. Уламки безпілотника пошкодили гуртівню товарів та житловий будинок.Станом на 15:20 було відомо про шістьох загиблих і 12 травмованих. Тіла чотирьох людей знайшли на згарищі гуртівні, куди влучили уламки БпЛА. Також у лікарні померла жінка, яка отримала осколкове поранення голови.Уламки безпілотника пошкодили квартиру на дев'ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо, там травмувалися двоє людей. О 16:00 у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині повідомили, що рятувальники ліквідували займання на гуртівні.Повітряну тривогу в Луцьку 14 жовтня оголошували чотири рази. Вибухи в обласному центрі було чутно орієнтовно об 11:45.

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