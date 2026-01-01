Які прогнози волинських синоптиків на четвер, 15 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 15 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 15 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 8-13° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 15 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 8-13° тепла.
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