Від важких осколкових поранень помер воїн з Волині Петро Кидиба

Важка втрата для Волині на щиті до рідної домівки повертається Захисник Петро Кидиба.Про це повідомляють у Підгайцівській громаді."Страшна звістка огорнула смутком Підгайцівську громаду. Війна забрала життя нашого земляка, мешканця села Пальче — Кидиби Петра Івановича (11.07.1967 р.н.). Солдат, монтажник інженерно-технічної роти, Петро Іванович віддано та мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи свободу та незалежність України.Його серце зупинилося 13 жовтня 2026 року в стаціонарі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги від тяжких множинних осколкових поранень, отриманих під час виконання бойового завдання", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про час і маршрут скорботного кортежу, а також дату та порядок прощання із Воїном буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.