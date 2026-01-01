«Ми були поруч і все це побачили»: очевидці удару по гуртівні товарів у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Зранку 14 жовтня російські безпілотники вчергове атакували Луцьк. Уламки БпЛА впали на гуртівню європейських товарів на вулиці Конякіна.
Місцеві жителі, які стали свідками другої за добу атаки на місто, розповіли про деталі атаки, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Лучанка Марія, яка бачила момент падіння уламків безпілотника, розповіла: допомагала виносити поранених людей із приміщення гуртівні товарів.
«Я там працюю, там прямий прильот був. Там напевно жінка лишилася, продавець. Мені зараз важко, в мене шок виходить, вибачте. Повністю приліт в «Єврогурт». Прямий прильот був, ми були поруч і все це побачили. Просто над головами летіли всі ці осколки. Ми витирали серветками, ми викликали швидку і пожежну», — сказала місцева жителька.
Чув звуки вибухів під час денної атаки дрона місцевий житель Олександр Міщенко. Каже: було дуже страшно.
«Воно начало гепати, то так гепало, що аж не знаю... Так страшно було, що дуже-дуже. Там всі позупинялися, ніхто не може поняти що робиться, всі стали і стоять», — пригадав чоловік.
Внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено й склади книгарні «Дім книги». Власниця книгарні Світлана Богінська розповіла: їхнє приміщення розташоване поруч із гуртівнею товарів. Про пошкодження жінка дізналася з телефонних дзвінків своїх працівників.
«Там книги, там підручники на великі мільйони гривень. Мої працівники поранені несерйозно, найбільше поранені — це працівники "Єврогурту". Мої встигли вийти вчасно. Книги нищать насправді. Знищені складські приміщення і друкарні видавництва «Ранок» у Харкові, і не тільки, це й інші видавництва постраждали. Тепер «Петрівка», тепер вже й «Дім книги» горить у Луцьку», — сказала жінка.
Лучанка Наталія Володимирівна, яка проживає в 4-му кварталі міста, розповіла: глянула в телефоні, що БпЛА летить на Луцьк і вийшла з квартири, яка розташована на п'ятому поверсі, на вулицю.
«Пішла на низ, і тільки чую — бах. А потім вже стала читати в телефоні, куди і що прилетіло. Прийшла, думала "АТБ" відкрите. Сильний вибух був. Та вже ж скільки раз на 40-му такі сильні вибухи, що Спускаємося на перший поверх, та й все», — зазначила жінка.
На місці влучання уламків БпЛА виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив усю будівлю, тривала локалізація пожежі. На місці виявили уламки безпілотного літального апарату. Його тип і вид встановлять правоохоронці, розповів виконувач обов'язків заступника начальника Луцького районного управління поліції Максим Новицький.
«Розгорнуто на місці оперативний штаб для швидкого опрацювання звернень усіх громадян з приводу пошкодження майна чи травмування або інших побіжних наслідків даного злочину. Всі громадяни можуть звертатися як на спецлінію 102 екстренну, так і безпосередньо на місці події до наших фахівців», — сказав він.
Станом на 16:00 пожежу в гуртівні на місці падіння російського безпілотника ліквідували. Уламки БпЛА також пошкодили квартиру у дев'ятиповерховому житловому будинку на проспекті Соборності, 32, де травмувалося двоє людей, розповів секретар Луцькради Андрій Разумовський.
Станом на 17:00 внаслідок атаки БпЛА в Луцьку загинуло шестеро людей. Тіла п'яти людей знайшли на згарищі гуртівні. Також у лікарні померла 40-річна працівниця гуртівні, яка отримала осколкове поранення голови, розповів виконувач обов'язків начальника облдержадміністрації Роман Романюк.
За медичною допомогою до лікарень Луцька звернулося 13 людей, з них — одна дитина. У постраждалих — осколкові поранення, різані рани, мінно-вибухові травми та отруєння продуктами горіння, інформував начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.
У четвер, 15 жовтня, в Луцькій громаді — день жалоби за загиблими внаслідок дронової атаки Росії на обласний центр Волині.
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Місцеві жителі, які стали свідками другої за добу атаки на місто, розповіли про деталі атаки, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Лучанка Марія, яка бачила момент падіння уламків безпілотника, розповіла: допомагала виносити поранених людей із приміщення гуртівні товарів.
«Я там працюю, там прямий прильот був. Там напевно жінка лишилася, продавець. Мені зараз важко, в мене шок виходить, вибачте. Повністю приліт в «Єврогурт». Прямий прильот був, ми були поруч і все це побачили. Просто над головами летіли всі ці осколки. Ми витирали серветками, ми викликали швидку і пожежну», — сказала місцева жителька.
Чув звуки вибухів під час денної атаки дрона місцевий житель Олександр Міщенко. Каже: було дуже страшно.
«Воно начало гепати, то так гепало, що аж не знаю... Так страшно було, що дуже-дуже. Там всі позупинялися, ніхто не може поняти що робиться, всі стали і стоять», — пригадав чоловік.
Внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено й склади книгарні «Дім книги». Власниця книгарні Світлана Богінська розповіла: їхнє приміщення розташоване поруч із гуртівнею товарів. Про пошкодження жінка дізналася з телефонних дзвінків своїх працівників.
«Там книги, там підручники на великі мільйони гривень. Мої працівники поранені несерйозно, найбільше поранені — це працівники "Єврогурту". Мої встигли вийти вчасно. Книги нищать насправді. Знищені складські приміщення і друкарні видавництва «Ранок» у Харкові, і не тільки, це й інші видавництва постраждали. Тепер «Петрівка», тепер вже й «Дім книги» горить у Луцьку», — сказала жінка.
Лучанка Наталія Володимирівна, яка проживає в 4-му кварталі міста, розповіла: глянула в телефоні, що БпЛА летить на Луцьк і вийшла з квартири, яка розташована на п'ятому поверсі, на вулицю.
«Пішла на низ, і тільки чую — бах. А потім вже стала читати в телефоні, куди і що прилетіло. Прийшла, думала "АТБ" відкрите. Сильний вибух був. Та вже ж скільки раз на 40-му такі сильні вибухи, що Спускаємося на перший поверх, та й все», — зазначила жінка.
На місці влучання уламків БпЛА виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив усю будівлю, тривала локалізація пожежі. На місці виявили уламки безпілотного літального апарату. Його тип і вид встановлять правоохоронці, розповів виконувач обов'язків заступника начальника Луцького районного управління поліції Максим Новицький.
«Розгорнуто на місці оперативний штаб для швидкого опрацювання звернень усіх громадян з приводу пошкодження майна чи травмування або інших побіжних наслідків даного злочину. Всі громадяни можуть звертатися як на спецлінію 102 екстренну, так і безпосередньо на місці події до наших фахівців», — сказав він.
Станом на 16:00 пожежу в гуртівні на місці падіння російського безпілотника ліквідували. Уламки БпЛА також пошкодили квартиру у дев'ятиповерховому житловому будинку на проспекті Соборності, 32, де травмувалося двоє людей, розповів секретар Луцькради Андрій Разумовський.
Станом на 17:00 внаслідок атаки БпЛА в Луцьку загинуло шестеро людей. Тіла п'яти людей знайшли на згарищі гуртівні. Також у лікарні померла 40-річна працівниця гуртівні, яка отримала осколкове поранення голови, розповів виконувач обов'язків начальника облдержадміністрації Роман Романюк.
За медичною допомогою до лікарень Луцька звернулося 13 людей, з них — одна дитина. У постраждалих — осколкові поранення, різані рани, мінно-вибухові травми та отруєння продуктами горіння, інформував начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.
У четвер, 15 жовтня, в Луцькій громаді — день жалоби за загиблими внаслідок дронової атаки Росії на обласний центр Волині.
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