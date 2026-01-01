Євросоюз виділив Україні €2,86 млрд на дрони, ракети та системи ППО





Про це повідомили на сайті Єврокомісії, - пише



За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ці кошти допоможуть покрити найнагальніші потреби України в обороні. Президентка наголосила на незмінній підтримці України з боку ЄС.



Подальші виплати на оборонні потреби заплановані на найближчі тижні, уточнили у Єврокомісії.



Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.



Кредит на 2026—2027 роки передбачає €60 мільярдів на оборону та €30 мільярдів на бюджетну підтримку. Загалом у 2026 році на підтримку оборонно-промислового потенціалу України планують виділити €28,3 мільярда, а на підтримку бюджету — €16,7 мільярда.



Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз виділив Україні €2,86 мільярда на оборонні потреби в межах кредиту ЄС на €90 мільярдів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів, ракет, систем ППО та боєприпасів.Про це повідомили на сайті Єврокомісії, - пише Бабель За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ці кошти допоможуть покрити найнагальніші потреби України в обороні. Президентка наголосила на незмінній підтримці України з боку ЄС.Подальші виплати на оборонні потреби заплановані на найближчі тижні, уточнили у Єврокомісії.У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.Кредит на 2026—2027 роки передбачає €60 мільярдів на оборону та €30 мільярдів на бюджетну підтримку. Загалом у 2026 році на підтримку оборонно-промислового потенціалу України планують виділити €28,3 мільярда, а на підтримку бюджету — €16,7 мільярда.Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію