Євросоюз виділив Україні €2,86 млрд на дрони, ракети та системи ППО
Сьогодні, 22:38
Євросоюз виділив Україні €2,86 мільярда на оборонні потреби в межах кредиту ЄС на €90 мільярдів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів, ракет, систем ППО та боєприпасів.
Про це повідомили на сайті Єврокомісії, - пише Бабель.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ці кошти допоможуть покрити найнагальніші потреби України в обороні. Президентка наголосила на незмінній підтримці України з боку ЄС.
Подальші виплати на оборонні потреби заплановані на найближчі тижні, уточнили у Єврокомісії.
Кредит на €90 мільярдів від ЄС
У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.
Кредит на 2026—2027 роки передбачає €60 мільярдів на оборону та €30 мільярдів на бюджетну підтримку. Загалом у 2026 році на підтримку оборонно-промислового потенціалу України планують виділити €28,3 мільярда, а на підтримку бюджету — €16,7 мільярда.
Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.
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Про це повідомили на сайті Єврокомісії, - пише Бабель.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ці кошти допоможуть покрити найнагальніші потреби України в обороні. Президентка наголосила на незмінній підтримці України з боку ЄС.
Подальші виплати на оборонні потреби заплановані на найближчі тижні, уточнили у Єврокомісії.
Кредит на €90 мільярдів від ЄС
У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.
Кредит на 2026—2027 роки передбачає €60 мільярдів на оборону та €30 мільярдів на бюджетну підтримку. Загалом у 2026 році на підтримку оборонно-промислового потенціалу України планують виділити €28,3 мільярда, а на підтримку бюджету — €16,7 мільярда.
Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.
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