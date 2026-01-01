15 жовтня на Волині: гортаючи календар
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День народження сьогодні відзначає ексдепутат Луцької міської ради Олександр Пиза (на фото).
Також день народження святкує відомий волинський шоумен Олександр Главацький і луцька журналістка, керівник пресслужби ПАТ "Волиньгаз" Оксана Швець.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Іванів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з раком грудей та Міжнародний день білої тростини.
Крім того, Організація Об’єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня «Всесвітнім днем миття рук».
Як відзначають експерти ООН та ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитячих життів щодня. Ця проста гігієнічна процедура здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, приємним і безпечним.
15 жовтня 1944 року у Луцьку заснували фельдшерсько-акушерську школу.
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Також день народження святкує відомий волинський шоумен Олександр Главацький і луцька журналістка, керівник пресслужби ПАТ "Волиньгаз" Оксана Швець.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Іванів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з раком грудей та Міжнародний день білої тростини.
Крім того, Організація Об’єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня «Всесвітнім днем миття рук».
Як відзначають експерти ООН та ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитячих життів щодня. Ця проста гігієнічна процедура здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, приємним і безпечним.
15 жовтня 1944 року у Луцьку заснували фельдшерсько-акушерську школу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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