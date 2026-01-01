Чи очікувати магнітні бурі 15 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15–17 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку, - повідомляє ТСН.
Від четверга до суботи, 15–17 жовтня, очікується низька сонячна активність. У ці дні геомагнітна обстановка буде переважно спокійною — відчутні магнітні коливанння і магнітні бурі не прогнозуються.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, решта — лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку, - повідомляє ТСН.
Від четверга до суботи, 15–17 жовтня, очікується низька сонячна активність. У ці дні геомагнітна обстановка буде переважно спокійною — відчутні магнітні коливанння і магнітні бурі не прогнозуються.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, решта — лише орієнтовні.
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