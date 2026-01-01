На Волині в ДТП травмувалися водії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Упродовж доби на території Ковельського району сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися двоє людей.
Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Одна з автопригод трапилася в місті Ковелі на вулиці Відродження. Водій мотоцикла Honda під час випередження міського рейсового автобуса не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом.
Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Ще одна аварія сталася в селищі Ратне. Водій Mercedes-Benz Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Nissan Qashqai. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За обома фактами вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Одна з автопригод трапилася в місті Ковелі на вулиці Відродження. Водій мотоцикла Honda під час випередження міського рейсового автобуса не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом.
Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Ще одна аварія сталася в селищі Ратне. Водій Mercedes-Benz Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Nissan Qashqai. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За обома фактами вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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