На Волині в ДТП травмувалися водії. ФОТО

Упродовж доби на території Ковельського району сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися двоє людей.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.Одна з автопригод трапилася в місті Ковелі на вулиці Відродження. Водій мотоцикла Honda під час випередження міського рейсового автобуса не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом.Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.Ще одна аварія сталася в селищі Ратне. Водій Mercedes-Benz Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Nissan Qashqai. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.За обома фактами вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.