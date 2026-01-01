На Волині скажена лисиця увірвалася у хлів і покусала свиней





Про це в коментарі Сергій Євчук.



«Почула хазяйка, що гавкає собака. Лисиця забігла в хлів, покусала свиней, поганяла курей і зчепилася з собакою. Лисиця загинула. Вчора до обіду забрали труп тварини. Місце, а також подвір'я, обробили спеціальним дезінфекційним засобом», — сказав посадовець.



З його слів, волинянка звернулася до спеціалістів Камінь-Каширська райдержлікарні ветеринарної медицини, які відібрали матеріал та направили на аналіз у Волинську регіональну державну лабораторію. Лабораторно сказ у звіра підтвердили.



У господарстві місцевої жительки провели повторну вакцинацію домашніх тварин, щепивши двох свиней, корову, собаку та кота. Також ветлікарні розпочали в селі подвірну вакцинацію для профілактики інфекційної хвороби.



У селі Городок і прилеглій 3-кілометровій зоні встановили 60-денні карантинні обмеження, якщо не виявлять нових випадків, сказав начальник Камінь-Каширського районного управління Держпродспоживслужби області.



Лісникам і єгерям, розповів Сергій Євчук, доручили привести у відповідність чисельність лисиць на території 10-15 кілометрів від зони вогнища сказу в Городку. Аби запобігти поширенню хвороб, з його слів, необхідно підтримувати оптимальну чисельність лисиць — не більше 1-2 голів на 1 кілометр.



«Ситуація стабільна, під контролем і не повинна вийти за межі даного села. Щодо вакцинації котів і собак, то у нас 100% проведеної вакцинації. Проблем із вакциною проти сказу немає», — додав Сергій Євчук.



Що робити у випадку покусу тварини

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Інфікована тварина змінює радикально свою модель поведінки. Якщо тварина дика — нетиповою є поява її в населених пунктах, оскільки здорова тварина зазвичай там не з'являється. Домашня тваринка може відмовитись від корму, має активне слиновиділення та агресію.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.



У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Городок на Волині зафіксували випадок сказу в лисиці. Дика тварина забігла на подвір'я місцевої жительки та контактувала з домашніми тваринами. Мешканці домогосподарства з лисицею не взаємодіяли.Про це в коментарі Суспільному розповів начальник Камінь-Каширського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області«Почула хазяйка, що гавкає собака. Лисиця забігла в хлів, покусала свиней, поганяла курей і зчепилася з собакою. Лисиця загинула. Вчора до обіду забрали труп тварини. Місце, а також подвір'я, обробили спеціальним дезінфекційним засобом», — сказав посадовець.З його слів, волинянка звернулася до спеціалістів Камінь-Каширська райдержлікарні ветеринарної медицини, які відібрали матеріал та направили на аналіз у Волинську регіональну державну лабораторію. Лабораторно сказ у звіра підтвердили.У господарстві місцевої жительки провели повторну вакцинацію домашніх тварин, щепивши двох свиней, корову, собаку та кота. Також ветлікарні розпочали в селі подвірну вакцинацію для профілактики інфекційної хвороби.У селі Городок і прилеглій 3-кілометровій зоні встановили 60-денні карантинні обмеження, якщо не виявлять нових випадків, сказав начальник Камінь-Каширського районного управління Держпродспоживслужби області.Лісникам і єгерям, розповів, доручили привести у відповідність чисельність лисиць на території 10-15 кілометрів від зони вогнища сказу в Городку. Аби запобігти поширенню хвороб, з його слів, необхідно підтримувати оптимальну чисельність лисиць — не більше 1-2 голів на 1 кілометр.«Ситуація стабільна, під контролем і не повинна вийти за межі даного села. Щодо вакцинації котів і собак, то у нас 100% проведеної вакцинації. Проблем із вакциною проти сказу немає», — додав Сергій Євчук.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Інфікована тварина змінює радикально свою модель поведінки. Якщо тварина дика — нетиповою є поява її в населених пунктах, оскільки здорова тварина зазвичай там не з'являється. Домашня тваринка може відмовитись від корму, має активне слиновиділення та агресію.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

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