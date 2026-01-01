«З нас досить». Україна відновить удари по російських НПЗ, — Зеленський





Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Financial Times, пише



«Заборону знято. З нас досить», — сказав Зеленський.



За його словами, Україна три дні не била по російській енергетиці, тим часом росія продовжила атаки й вбила понад 100 цивільних за останній тиждень.



Сполучені Штати своєю чергою не попередили Україну про запуски балістичних ракет, а також, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті.



Президент нагадав, що американці погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по енергетиці рф не припиняться, а потім пояснили це «технічним збоєм».



«Це була не технічна проблема, це була воля», — додав Зеленський.



Утім, Зеленський допустив, що Україна могла би знову не бити по російській енергетиці, але лише в обмін на додаткові ракети до Patriot.



Про зупинку атак на НПЗ



Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів «надзвичайно успішну розмову» з російським лідером володимиром путіним і домовився з ним про постачання тисяч тонн дизельного пального з рф.



На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.



Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США «очевидною слабкістю, що грає на росію», а також розкритикував те, що «нашу команду використовують просто як ширму».



Axios писало, що рішення про зняття санкцій було пов’язане саме з неодноразовою відмовою Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Українцям сказали, що через ігнорування його прохань Трамп вирішив «рухатися далі».



11 жовтня Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я», стверджуючи, що Україна та рф дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною» та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає москва.



Видання Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах на тлі того, як після трьох днів зупинки атак США обмежили роботу Starlink і, ймовірно, обмін розвідданими.Про це президентсказав в інтерв’ю Financial Times, пише Громадське «Заборону знято. З нас досить», — сказав Зеленський.За його словами, Україна три дні не била по російській енергетиці, тим часом росія продовжила атаки й вбила понад 100 цивільних за останній тиждень.Сполучені Штати своєю чергою не попередили Україну про запуски балістичних ракет, а також, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті.Президент нагадав, що американці погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по енергетиці рф не припиняться, а потім пояснили це «технічним збоєм».«Це була не технічна проблема, це була воля», — додав Зеленський.Утім, Зеленський допустив, що Україна могла би знову не бити по російській енергетиці, але лише в обмін на додаткові ракети до Patriot.Нагадаємо, 9 жовтня президент СШАоголосив, що провів «надзвичайно успішну розмову» з російським лідеромі домовився з ним про постачання тисяч тонн дизельного пального з рф.На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США «очевидною слабкістю, що грає на росію», а також розкритикував те, що «нашу команду використовують просто як ширму».Axios писало, що рішення про зняття санкцій було пов’язане саме з неодноразовою відмовою Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Українцям сказали, що через ігнорування його прохань Трамп вирішив «рухатися далі».11 жовтня Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я», стверджуючи, що Україна та рф дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною» та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає москва.Видання Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію