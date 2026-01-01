В Україні заборонили два російські медіасервіси з фільмами

Національна рада внесла до Переліку сервісів держави-агресора ще два медіасервіси на замовлення: TAS-IX.MEDIA і KINOHYPE.Про це повідомили на сторінці Нацради з питань телебачення та радіомоввлення.Доступ до них на території України підлягає обмеженню постачальниками електронних комунікаційних послуг.Під час моніторингу Національна рада зафіксувала, зокрема:російську мову інтерфейсу за замовчуванням;програми за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці;фільми, заборонені до показу в Україні;надання доступу до іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежено.Наразі до Переліку сервісів держави-агресора внесено 80 сервісів.Національна рада повідомить НКЕК про ухвалені рішення та необхідності обмеження провайдерами доступу до вебсайтів цих медіасервісів.