В Україні заборонили два російські медіасервіси з фільмами
Сьогодні, 07:32
Національна рада внесла до Переліку сервісів держави-агресора ще два медіасервіси на замовлення: TAS-IX.MEDIA і KINOHYPE.
Про це повідомили на сторінці Нацради з питань телебачення та радіомоввлення.
Доступ до них на території України підлягає обмеженню постачальниками електронних комунікаційних послуг.
Під час моніторингу Національна рада зафіксувала, зокрема:
російську мову інтерфейсу за замовчуванням;
програми за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
фільми, заборонені до показу в Україні;
надання доступу до іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежено.
Наразі до Переліку сервісів держави-агресора внесено 80 сервісів.
Національна рада повідомить НКЕК про ухвалені рішення та необхідності обмеження провайдерами доступу до вебсайтів цих медіасервісів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Нацради з питань телебачення та радіомоввлення.
Доступ до них на території України підлягає обмеженню постачальниками електронних комунікаційних послуг.
Під час моніторингу Національна рада зафіксувала, зокрема:
російську мову інтерфейсу за замовчуванням;
програми за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
фільми, заборонені до показу в Україні;
надання доступу до іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежено.
Наразі до Переліку сервісів держави-агресора внесено 80 сервісів.
Національна рада повідомить НКЕК про ухвалені рішення та необхідності обмеження провайдерами доступу до вебсайтів цих медіасервісів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні заборонили два російські медіасервіси з фільмами
Сьогодні, 07:32
На Волині в ДТП травмувалися водії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Чи очікувати магнітні бурі 15 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
«Хрещені батьки ШІ» і 406 науковців закликали негайно відключити штучний інтелект від інтернету
Сьогодні, 01:15
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00