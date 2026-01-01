У Луцьку вогонь пошкодив найбільшу картину у світі: наслідки атаки російського дрона

У Луцьку вогонь пошкодив найбільшу картину у світі: наслідки атаки російського дрона
Внаслідок падіння уламків БпЛА і пожежі в розважальному центрі «Адреналін Сіті» у Луцьку, яка сталася 13 жовтня, було пошкоджено «Космогонію» — найбільший твір малярства в Україні і найбільшу картину у світі.

Про це Суспільному розповіла директорка Музею сучасного українського мистецтва. Вогонь пошкодив шосту, останню з шести частин «Космогонії», яка має назву «Майбутнє».

«Знищуючи мистецтво, культуру, також намагаються знищити і українців. Це найбільша картина у світі. Космогонія має площу 2000 квадратних метрів», — сказала директорка.

Зі слів Тетяни Репницької, уціліли тематичні частини «Коспогонії»: Початок, Створення Землі, Створення природи, Створення людини, Створення суспільства і Ноосфера.

Як розповів Суспільному мистецтвознавець і головний куратор музею Олесь Томах, через дронову атаку частину творів довелося рятувати від знищення.

«У нас на Космогонії була експозиція Емми Андієвської, більше 300 робіт. І ми почали бистро виносити, але деякі роботи не встигли, але там тільки побилось скло. На щастя, всі інші зали музею не постраждали», — сказав Олесь Томах.
У Луцьку вогонь пошкодив найбільшу картину у світі: наслідки атаки російського дрона

Тетяна Репницька каже, що у подальшому автори картини вирішать, чи відновлювати «Космогонію», чи створити нову її частину. «Попри обстріли ми будемо розвивати сучасне українське мистецтво, ми будемо його зберігати», — сказала директорка музею.

Що відомо про проєкт «Космогонія» і атаку РФ 13 жовтня

У вересні 2024 року мистецький проєкт «Космогонія», який створювали у Музеї сучасного українського мистецтва у Луцьку майже 2 роки, встановив національний рекорд в категорії мистецтво і отримав звання — найбільший твір малярства в Україні.

Створення картини розпочав у листопаді 2022 року художник Петро Антип. Митець родом з Горлівки Донецької області, після 2014 року виїхав на Київщину через війну. Від початку повномасштабного вторгнення проживав у Луцьку. Площа твору — понад 2 тисячі квадратних метрів. Найого створення було використано 2 тонни фарби.

Ввечері 13 жовтня внаслідок падіння уламків БпЛА сталася пожежа у приміщенні культурно-розважального центру «Адреналін Сіті». За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, займання зафіксували на даху. на місці працювали 17 одиниць техніки і майже пів сотні рятувальників.
У Луцьку вогонь пошкодив найбільшу картину у світі: наслідки атаки російського дрона

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Теги: Луцьк, атака
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