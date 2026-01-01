Під час російської атаки на Луцьк загинула працівниця Палацу культури Тамара Кубай
Сьогодні, 10:54
Під час російської атаки на Луцьк 14 жовтня загинула працівниця міського Палацу культури Тамара Калениківна Кубай.
Трагічну звістку про смерть колеги повідомили у закладі.
"Тамара Калениківна назавжди залишиться в нашій пам'яті доброю, щирою та світлою людиною. Колектив Палацу культури міста Луцьк висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у великій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прощання повідомлять додатково.
Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт».
Внаслідок атаки - шестеро загиблих, тринадцять поранених, серед них - дитина.
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Трагічну звістку про смерть колеги повідомили у закладі.
"Тамара Калениківна назавжди залишиться в нашій пам'яті доброю, щирою та світлою людиною. Колектив Палацу культури міста Луцьк висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у великій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прощання повідомлять додатково.
Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт».
Внаслідок атаки - шестеро загиблих, тринадцять поранених, серед них - дитина.
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