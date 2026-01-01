Під час російської атаки на Луцьк загинула працівниця Палацу культури Тамара Кубай

Тамара Калениківна Кубай.



Трагічну звістку про смерть колеги



"Тамара Калениківна назавжди залишиться в нашій пам'яті доброю, щирою та світлою людиною. Колектив Палацу культури міста Луцьк висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у великій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час прощання повідомлять додатково.



Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт».



Внаслідок атаки - шестеро загиблих, тринадцять поранених, серед них - дитина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час російської атаки на Луцьк 14 жовтня загинула працівниця міського Палацу культуриТрагічну звістку про смерть колеги повідомили у закладі."Тамара Калениківна назавжди залишиться в нашій пам'яті доброю, щирою та світлою людиною. Колектив Палацу культури міста Луцьк висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у великій скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час прощання повідомлять додатково.Нагадаємо, щоєвропейських товарів «ЄвроГурт».Внаслідок атаки -, тринадцять поранених, серед них - дитина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію