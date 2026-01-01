Під час російської атаки на Луцьк загинула працівниця Палацу культури Тамара Кубай

Під час російської атаки на Луцьк загинула працівниця Палацу культури Тамара Кубай
Під час російської атаки на Луцьк 14 жовтня загинула працівниця міського Палацу культури Тамара Калениківна Кубай.

Трагічну звістку про смерть колеги повідомили у закладі.

"Тамара Калениківна назавжди залишиться в нашій пам'яті доброю, щирою та світлою людиною. Колектив Палацу культури міста Луцьк висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у великій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прощання повідомлять додатково.
Під час російської атаки на Луцьк загинула працівниця Палацу культури Тамара Кубай

Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт».

Внаслідок атаки - шестеро загиблих, тринадцять поранених, серед них - дитина.

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Теги: Луцьк, атака, дрони
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