Кличко з трибуни Верховної Ради запитав центральну владу - де протиповітряна оборона, на яку були виділені мільярди. ВІДЕО

Міський голова Києвавиступив у Верховній Раді, де розповів про підготовку столиці до опалювального сезону в умовах постійних російських атак. Водночас він розкритикував центральну владу, звинувативши її у блокуванні коштів на енергетичні проєкти та перешкоджанні роботі місцевого самоврядування.Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.За словами мера, Київ продовжує працювати в надзвичайно складних умовах через постійні удари російських військ по енергетичній та критичній інфраструктурі. Зокрема, значно зросла кількість атак на столичні ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.Як зазначив Кличко, у 2022 році по цих об'єктах було завдано 12 ударів ракетами та безпілотниками, у 2023-му — 7, у 2024-му — жодного, у 2025-му — 19. Натомість у 2026 році, за його словами, на ці дві теплоелектроцентралі вже припало майже 50 ракет і дронів.Попри обстріли, комунальні служби постійно відновлюють пошкоджене обладнання та готують інфраструктуру до зими.Водночас міський голова заявив, що підготовку до опалювального сезону ускладнюють дії центральної влади.«Цього року готувалися під обстрілами ворога та в умовах шоу, яке влада влаштувала з Планом стійкості. З брехливою кампанією, що Київ нібито не працює і нічого не робить. З блокуванням коштів, що заморозило чимало проєктів з енергостійкості та терміни їх реалізації», — наголосив Кличко.Він також назвав цинічними звинувачення у зриві опалювального сезону, який ще навіть не розпочався.За його словами, Київ підготував майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепло- і водопостачання, 70 мобільних котелень, збудував три дизельні електростанції та резервний водозабір.Крім того, «Київводоканал» має 103 генератори й очікує на додаткові потужні генераторні системи, які виготовляють за кордоном.Для житлового фонду за міськими програмами енергостійкості закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, зокрема генераторів, інверторів та акумуляторів.Усі заклади освіти столиці, за інформацією Кличка, забезпечені генераторами, серед яких 285 — великої потужності. Столичні лікарні мають 480 генераторів. У 15 медзакладах облаштовані власні свердловини, ще шість будують. Наразі 11 лікарень мають автономне теплопостачання, а до кінця року їх кількість планують збільшити до 21.Окремо Кличко порушив питання захисту енергетичних об'єктів від російських атак.«Де протиповітряна оборона для захисту столиці? Де захист об'єктів "Укренерго"? Де мільярди, які на це виділяли?» — запитав міський голова.Як голова Асоціації міст України, він також заявив, що проблеми із заблокованими платежами стосуються не лише Києва, а й багатьох інших громад.На переконання Кличка, центральна влада чинить тиск на місцеве самоврядування, зокрема через усунення керівників громад та кримінальні провадження.«Місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити — і не тільки в Києві», — заявив він.Попри всі труднощі, міський голова висловив переконання, що столиця зможе вистояти завдяки спільним зусиллям комунальників, мешканців та всіх, хто працює над забезпеченням життєдіяльності міста.