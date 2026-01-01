На Запоріжжі поліг 53-річний воїн з Волині Віталій Левчик

На Запоріжжі поліг 53-річний воїн з Волині Віталій Левчик
Захищаючи Україну, її свободу та незалежність, на фронті загинув воїн із Нової Руди Віталій Левчик, 1973 року народження.

Про це повідомили у Маневицькій громаді.

"Вірний військовій присязі, старший солдат загинув під час виконання бойового завдання на території Запорізької області 12 жовтня 2026 року.

Віталій Левчик із перших днів повномасштабного вторгнення ворога без вагань долучився до лав оборонців України. Віддано боронив рідну землю, виконував бойові завдання на найзапекліших ділянках фронту, захищаючи Вітчизну.

З надією та молитвою на повернення захисника чекали дружина Оксана Петрівна, донька Марія та онучок Дем’ян.

Ще одного щирого патріота, доброго й привітного земляка забрала клята війна. Ще одна українська родина огорнута невимовним болем і скорботою…

Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Дмитровича з приводу непоправної втрати. Усією громадою схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час зустрічі скорботного кортежу на Маневиччині буде повідомлено додатково.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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