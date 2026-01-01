Уночі Росія атакувала Кіровоградську область майже 360 дронами

Уночі Росія атакувала Кіровоградську область майже 360 дронами
Сьогодні майже 360 російських дронів атакували Кіровоградщину - це найбільший удар по області від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

"На жаль, маємо влучання на 26 локаціях", - розповів Райкович.

"Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках", - додав він.

Найбільше руйнувань і уражень припало на Кропивницький. Також удару зазнали Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка інших громад області.

Атака забрала життя трьох кропивничан.

Ще шестеро людей дістали травми. Їм надали медичну допомогу.

Усі потрібні служби працюють безперервно, наслідки ще ліквідовують.ь збитки, щоб постраждалі отримали потрібну допомогу.

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Теги: Росія, війна
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