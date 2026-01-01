Військові оцінили загрозу наступу Росії на Київ у лютому-березні 2027 року





Як передає Олександр Півненко в інтерв'ю Новини.Live.



Відповідаючи на запитання про можливість нового наступу на Київ у лютому-березні 2027 року, він сказав: «Я не вірю в це».



Водночас Півненко зазначив, що Росія може активізуватися на північних кордонах України, якщо зможе накопичити достатній наступальний потенціал. Імовірною метою таких дій він назвав створення буферної зони, зокрема на Чернігівщині.



«Щодо планів наступу ворога на Чернігівщину, в принципі, це не тільки моя думка, а загальна, я про це розмовляв з головнокомандувачем. Це можливо, якщо в них буде 70 тисяч військовослужбовців і вони наберуть той потенціал, який мінімально потрібен для наступу на Київ», – пояснив командувач.



За його словами, створення буферної зони могло б змусити Україну перекидати сили з інших напрямків і розпорошувати оборонні ресурси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія може спробувати створити буферну зону на півночі України, однак наразі українська розвідка не фіксує формування необхідного для цього угруповання. Для такої операції противнику знадобиться щонайменше 70 тис. військових.Як передає Укрінформ , про це повідомив командувач Національної гвардіїв інтерв'ю Новини.Live.Відповідаючи на запитання про можливість нового наступу на Київ у лютому-березні 2027 року, він сказав: «Я не вірю в це».Водночас Півненко зазначив, що Росія може активізуватися на північних кордонах України, якщо зможе накопичити достатній наступальний потенціал. Імовірною метою таких дій він назвав створення буферної зони, зокрема на Чернігівщині.«Щодо планів наступу ворога на Чернігівщину, в принципі, це не тільки моя думка, а загальна, я про це розмовляв з головнокомандувачем. Це можливо, якщо в них буде 70 тисяч військовослужбовців і вони наберуть той потенціал, який мінімально потрібен для наступу на Київ», – пояснив командувач.За його словами, створення буферної зони могло б змусити Україну перекидати сили з інших напрямків і розпорошувати оборонні ресурси.

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