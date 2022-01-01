Колонію в Оленівці замінували «вагнерівці», – ГУР

Колонію в Оленівці замінували «вагнерівці», – ГУР
«Вагнерівці» використали легкозаймисту речовину, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО.

Допити полонених проводили слідчі т. зв. “мдб днр” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів.

У разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах.

Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими “скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”.

"Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених", - кажуть в ГУР.

За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК “Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

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Теги: Оленівка, вагнерівці
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