Якщо Китай нападе на Тайвань, то може початися Третя світова війна – експерт





Про це розповів політолог Артур Харитонов під час інформаційного телемарафону, пише



На питання ведучого, які можуть бути сценарії розвитку подій між Тайванем та КНР, експерт відповів, що досить різні.



"Це може привести до війни, і як говорять мені тайванські колеги, Україна дала Тайваню рік-два, п’ять, десять, але ніхто точно не знає скільки, бо важко аналізувати, що є в голові божевільного диктатора, який хоче захопити іншу країну", - розповів Харитонов.



Влада КНР впровадила військові навчання як до приїзду Пелоссі, так і після, і паралельно з цим проводить навчання Тайвань, який планує зараз випробовувати п’ять видів ракет, зазначив політолог.



"Інша річ, це те, що з реальних дій, станом на сьогоднішній ранок, Китай зробив наступне: оголосив бойкот тайванським цитрусовим і двом видам риб. Тобто, ви розумієте, що дуже гучні заяви в реальності виявляються дещо сумнівними кроками", - наголосив експерт.



Він переконаний, що уникнути війни не вдасться і це лише питання часу.



"Китай готується до війни, Тайвань готується оборонятися. Залучена до цього процесу дуже активно Японія, тому що напад на Тайвань фактично неможливий без атаки на префектуру Окінава (територія Японії), яка межує з Тайванем на півночі. І Японія дуже активно розроблює плани як відражати китайську загрозу і фактично змінила своє законодавство, щоб вступити у війну за Тайвань", - зазначив Артур Харитонов.



За словами експерта, у разі початку війни КНР з Тайванем конфлікт може перерости у Третю світову.



"(Південна) Корея також розглядає можливість вступу у війну за Тайвань, бо і на території Японії і на території Південної Кореї розташовані американські військові бази. І в випадку атаки на Тайвань, і у разі, якщо Вашингтон захоче підтримувати владу острова будуть залучені саме ці війська… Це може перетворитися на початок реальної Третьої світової, тому що з одного нападу буде зачеплено декілька країн", - підсумував експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо почнеться конфлікт Китайської Народної Республіки (КНР) з Тайванем, то це може привести до Третьої світової війни.Про це розповів політологпід час інформаційного телемарафону, пише УНІАН На питання ведучого, які можуть бути сценарії розвитку подій між Тайванем та КНР, експерт відповів, що досить різні."Це може привести до війни, і як говорять мені тайванські колеги, Україна дала Тайваню рік-два, п’ять, десять, але ніхто точно не знає скільки, бо важко аналізувати, що є в голові божевільного диктатора, який хоче захопити іншу країну", - розповів Харитонов.Влада КНР впровадила військові навчання як до приїзду Пелоссі, так і після, і паралельно з цим проводить навчання Тайвань, який планує зараз випробовувати п’ять видів ракет, зазначив політолог."Інша річ, це те, що з реальних дій, станом на сьогоднішній ранок, Китай зробив наступне: оголосив бойкот тайванським цитрусовим і двом видам риб. Тобто, ви розумієте, що дуже гучні заяви в реальності виявляються дещо сумнівними кроками", - наголосив експерт.Він переконаний, що уникнути війни не вдасться і це лише питання часу."Китай готується до війни, Тайвань готується оборонятися. Залучена до цього процесу дуже активно Японія, тому що напад на Тайвань фактично неможливий без атаки на префектуру Окінава (територія Японії), яка межує з Тайванем на півночі. І Японія дуже активно розроблює плани як відражати китайську загрозу і фактично змінила своє законодавство, щоб вступити у війну за Тайвань", - зазначив Артур Харитонов.За словами експерта, у разі початку війни КНР з Тайванем конфлікт може перерости у Третю світову."(Південна) Корея також розглядає можливість вступу у війну за Тайвань, бо і на території Японії і на території Південної Кореї розташовані американські військові бази. І в випадку атаки на Тайвань, і у разі, якщо Вашингтон захоче підтримувати владу острова будуть залучені саме ці війська… Це може перетворитися на початок реальної Третьої світової, тому що з одного нападу буде зачеплено декілька країн", - підсумував експерт.

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