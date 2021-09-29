Встановили особу хлопчика, якого знайшли у Луцьку
Сьогодні, 18:53
Сьогодні, 3 серпня, по обіді в районі кондитерської фабрики у Луцьку знайшли хлопчика. Де та хто його батьки розповісти не міг, проте його особу встановили.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Особу хлопчика встановили: його звуть Олексій.
За словами правоохоронців, він живе у Луцьку, служба у справах дітей поміщає його у притулок.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Особу хлопчика встановили: його звуть Олексій.
За словами правоохоронців, він живе у Луцьку, служба у справах дітей поміщає його у притулок.
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