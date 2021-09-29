Встановили особу хлопчика, якого знайшли у Луцьку

Встановили особу хлопчика, якого знайшли у Луцьку
Сьогодні, 3 серпня, по обіді в районі кондитерської фабрики у Луцьку знайшли хлопчика. Де та хто його батьки розповісти не міг, проте його особу встановили.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Особу хлопчика встановили: його звуть Олексій.

За словами правоохоронців, він живе у Луцьку, служба у справах дітей поміщає його у притулок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хлопчик, Луцьк, притулок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Встановили особу хлопчика, якого знайшли у Луцьку
Сьогодні, 18:53
Якщо Китай нападе на Тавань, то може початися Третя світова війна – експерт
Сьогодні, 18:35
У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО
Сьогодні, 18:07
Колонію в Оленівці замінували «вагнерівці», – ГУР
Сьогодні, 17:50
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
Сьогодні, 17:28
Схожі новини
У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО
Сьогодні, 18:07
У Луцьку з вікна випав трирічний хлопчик У Луцьку з вікна випав трирічний хлопчик
28 червень, 09:48
Як у луцькій «Ласці» доглядають особливих тварин. ВІДЕО Як у луцькій «Ласці» доглядають особливих тварин. ВІДЕО
01 лютий, 13:39
У Луцьку хочуть створити притулок для бездомних тварин У Луцьку хочуть створити притулок для бездомних тварин
29 вересень, 2021, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Встановили особу хлопчика, якого знайшли у Луцьку
Сьогодні, 18:53
 0
Якщо Китай нападе на Тавань, то може початися Третя світова війна – експерт
Сьогодні, 18:35
 0
У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО
Сьогодні, 18:07
 0
Колонію в Оленівці замінували «вагнерівці», – ГУР
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8