У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО

У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО
Сьогодні, 3 серпня, по обіді в районі кондитерської фабрики у Луцьку знайшли хлопчика. Де та хто його батьки розповісти не може.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

На вигляд дитині приблизно 4 роки. Звати Андрій.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках батьків Андрія. Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання негайно телефонувати до поліції за тел: 0669624863, або на цілодобову лінію служби 102.
У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО

У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО


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Теги: Луцьк, знайшли, хлопчик
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