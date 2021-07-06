У Луцьку знайшли хлопчика: просять допомогти встановити особу. ФОТО

Сьогодні, 3 серпня, по обіді в районі кондитерської фабрики у Луцьку знайшли хлопчика. Де та хто його батьки розповісти не може.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.На вигляд дитині приблизно 4 роки. Звати Андрій.Правоохоронці звертаються до громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках батьків Андрія. Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, прохання негайно телефонувати до поліції за тел: 0669624863, або на цілодобову лінію служби 102.